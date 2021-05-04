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為愛連線！光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟

記者郭家榮／台北報導

光影跨越海峽兩岸，為愛開啟雲端對話。作為We愛•第五屆兩岸青年短片大賽的重要活動之一，「We愛上海連線」於4月25日晚「線上線下」同步舉行。身處上海、臺北兩地會場的嘉賓、青年導演和學生等40餘人，現場為愛連線，圍繞「We愛與短片創作」主題交流分享短片創作經驗，展開了一場跨越地域的隔空對話。

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

▲「We愛上海連線」讓上海、臺北兩地的青年導演、學生，跨地域分享創作經驗。（圖／主辦方提供，下同）

We愛•第五屆兩岸青年短片大賽於4月2日正式啟動。大賽由上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心指導，上海文廣互動電視有限公司、滬測信息科技（上海）有限公司主辦，上海市廣播影視製作業行業協會、MMA微電影協會、臺北市影音節目製作商業同業公會協辦。

為進一步提升大賽影響力，讓更多年輕人加入We愛大家庭，活動主辦方特別舉辦系列兩岸青年交流活動，圍繞We愛主題、互聯網時代的短片創作、兩岸創作交流等兩岸青年關注話題，以「線上線下」相結合的方式開展交流，為兩岸青年搭建文化交流的橋樑。

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

此次「We愛上海連線」活動的上海會場設立在「漂浮在雲端的書店」上海中心朵雲書院。這個離地239米的靜謐空間，是「上海最高書店」，也是極具人氣的文化地標。抬頭雲卷雲舒，低頭徜徉書海，這裡彰顯著上海的人文氣質，也讓創意和思想得以自由碰撞。臺北會場則位於聯經書房-上海書店。兩處地標性文化空間，為這場愛的交流帶來更多靈感與溫度。

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

身處「上海之巔」，伴著濃濃書香，上海交通大學媒體學院教授李亦中率先以《電影短片創作與傳播》為主題進行交流，説明大家釐清「短片」與「微電影」的概念並理解其特點，提出「鳳頭豬肚豹尾」的創作結構，為青年們短片創作提供了專業指導。

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

青年導演傅藝超在首屆大賽交流營中結識了3位好朋友，從相識相知到共同合拍短片，4人因We愛結下了一段跨越兩岸的不解之緣。往事歷歷在目，傅藝超現場動情地回顧了這段故事，打動了在場所有人。而他的臺灣好朋友、青年導演郭昱辰當天也在臺灣現場，透過螢幕默默聆聽。「好久不見，你還好嗎？」一句親切的問候彷彿又把時光拉回了最初相遇的時刻。兩人熱情地相互問候，分享了自己工作、生活的近況，傾訴著創作中遇到的困惑和面臨的挑戰。

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

來自臺灣的青年設計師、動畫導演林善義不僅是第三屆大賽的優秀獎獲得者，也是本屆大賽主視覺的設計者。他將自己對We愛的認知與對動畫短片的熱愛有機結合，融入了主視覺的設計中。在臺北會場，他以自己的親身經歷，與大家分享了動畫創作經驗與We愛收穫，並直言「參加We愛真的很值！」

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

「乾貨滿滿」的嘉賓經驗分享結束後，參與活動的滬台兩地嘉賓、青年導演和學生繼續圍繞「We愛與短片創作」和大賽本身進行了熱烈的互動交流。在上海師範大學影視傳媒學院學生們和在滬臺灣青年的踴躍提問下，主辦方對大賽及相關活動內容、報名方式等進行了詳細介紹。We愛•第五屆兩岸青年短片大賽包含作品徵集、評選得獎、We愛交流營、頒獎典禮等主要環節，在兩岸青年短片作品參賽評獎的同時，提供線上交流、互動分享、合作合拍、輔導創作等學習交流及與影視大咖近距離互動的寶貴良機。大賽頒獎典禮將於今年8月在上海和臺北同步舉行。本屆大賽將強化大賽主題同名We愛獎項份量，在高額獎金之餘，更可獲得輔導創作獎金鼓勵，接續We愛生命力。

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

據瞭解，6月底大賽還將舉辦「臺北連線」活動，為兩岸青年創作者提供與臺灣電影大咖面對面交流的機會。同時還將「連線全球」，將部分優秀作品帶到全球各類電影節、影展進行線上展映，讓全世界看到「We愛」的作品。

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

▲▼為愛連線，光影架起兩岸青年溝通橋樑　「We愛上海連線」溫暖開啟。（圖／主辦方提供）

目前，大賽作品徵集正在火熱進行中，即日起至7月16日，兩岸青年可以通過大賽官網報名參賽，加入We愛大家庭，感受We愛美好體驗。

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