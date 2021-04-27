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拋棄哈利梅根？　查爾斯將「精簡王室」：鼓勵成員在外工作

▲▼哈利王子與妻子梅根接受歐普拉專訪。（圖／路透）

▲哈利王子與妻子梅根接受歐普拉專訪。（圖／路透）

記者陳怡靜／綜合報導

英國菲利普親王過世後，傳出他的兒子查爾斯王子正著手打算「精簡王室」，節省不必要開支，鼓勵其他王室成員到外尋求有報酬的工作，自立生活。對此，英國王室傳記作家安琪拉（Angela Levin）直言，哈利和梅根極有可能被王室「拋棄」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，安琪拉透露，菲利普親王在9日過世後，查爾斯開始和長子威廉商討王室未來，包含有哪些成員必須承擔公務，王室的「高級成員」包含查爾斯和夫人卡蜜拉、威廉和凱特夫婦和他們的3名子女喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子。

▲▼ 英國查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

至於其他成員，王室也會獲得鼓勵他們向外謀求有報酬的工作，好以養活自己。然而，他們可能會因此失去頭銜和資助。安琪拉坦言，查爾斯王儲過去一直想要精簡王室，節省不必要的開支，才能讓納稅人繳稅繳得值得，「我想那時候，應該是哈利和梅根被迫脫離王室的時候了。」

安琪拉認為，女王因個人情感因素，加上年事已高不想改變現狀，但是查爾斯不一樣，他想要改變。她也直言，目前住在美國加州價值1100萬英鎊（近4.3億台幣）豪宅的哈利和梅根，很有可能會在這波行動中被王室切割。

梅根和哈利去年8月11日出版的自傳《尋找自由》（Finding Freedom），由兩人好友歐密德（Omid Scobie）和卡洛琳（Carolyn Durand）撰寫，書中道出他們決定出走王室的原因。新版也預計在今年夏天發行，內容包含兩夫妻在加州的新生活，以及女王將去除兩人王室資助和哈利軍職之外，還有兩人3月接受脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪內容，外界預估會再掀起一波王室裂痕。

▲▼威廉王子與哈利王子。（圖／路透）

▲威廉王子與哈利王子。（圖／路透）

事實上，最初外界期盼哈利和威廉能藉由參加菲利普親王的葬禮後，逐漸建立溝通橋樑化解心結，但隨著新版《尋找自由》自傳再出版，只會加劇哈利夫婦和王室成員間的緊張氛圍。

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