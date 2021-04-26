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拿電子鍋「內鍋洗米」被男友罵！她委屈PO文引爆論戰　廠商曝真相

▲洗米水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲用「電子鍋內鍋」洗米被男友痛罵，女網友委屈發文引爆兩派論戰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友日前在網路論壇表示，她因為使用電子鍋的內鍋洗米，男友看見後竟然責罵了她一頓，說這種洗米方式會傷害內鍋，讓她覺得委屈又納悶。文章分享後，引發兩派網友激烈論戰，甚至連電視台都為此找電鍋廠商解釋。

根據《宅宅新聞》報導，女網友2021年2月在日本網路論壇《発言小町》表示，她因為用內鍋洗米，被男友責罵了一頓，儘管她反駁洗米並不會傷害內鍋，男友仍完全聽不進去，甚至跟朋友抱怨她，說她的行為「讓人難以置信！」

文章不但在《発言小町》引發兩派網友激烈論戰，甚至被轉貼其他社群平台（推特、5ch）等。

▲▼白飯,米,米飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲多家家電廠牌業者表示，使用電子鍋的內鍋洗米沒有問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

支持用內鍋的網友說，「我都用內鍋來洗，可以減少（後來）要洗的東西」、「奶奶和媽媽都是用內鍋洗，也是這樣教我的」、「買電鍋的時候，店員就有說，用內鍋洗米完全沒問題」。

認為應該用篩籃的網友說，「我家一次要煮的量很大，，用內鍋洗米會很麻煩」、「我是篩籃派，我怕用內鍋洗，會傷到內鍋」「用內鍋洗米，倒水的時候，會很麻煩」。

日本朝日電視台一個節目甚至為此製作專題報導，包含象印、虎牌、日立、三菱電機、夏普及松下等廠牌業者均表示，使用電子鍋的內鍋洗米，只要注意不要拿尖銳的物品攪拌，純用手洗的話沒有問題。

BALMUDA則建議，要維持內鍋最好的狀態，建議還是使用篩籃洗米比較好。

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