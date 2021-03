長賜輪擱淺前航跡曝光　竟在紅海上「畫大雕」驚呆外媒

▲長賜輪擱淺蘇伊士運河。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

長榮海運旗下「長賜輪」(Ever Given)貨櫃船近日在蘇伊士運河擱淺,導致水道完全被堵,雙向通航停擺多日。然而,根據海事追蹤服務公司VesselFinder的航跡紀錄圖,長賜輪在進入運河之前曾在紅海海域繞圈航行,且航跡看起來就像是男性生殖器官,引發外媒議論。

根據《紐約郵報》報導,VesselFinder的發言人表示,有關長賜輪擱淺前的航跡紀錄是真實的,「完全沒有任何作假或變造數據的空間。」關注長賜輪擱淺事件的虛假訊息研究員史考特-拉爾頓(John Scott-Railton)也在推特上分享圖片,並評語說,「天真,但運氣真的差」。

長賜輪原本預計從中國開往荷蘭,航經蘇伊士運河時不慎擱淺,導致運河航道完全受阻。長賜輪是長榮以「論時傭船」方式向日本船東正榮汽船承租的巨型貨櫃輪,船上25名印度籍船員也均為日方派遣與管理。正榮汽船表示,長賜輪因惡劣天候擱淺,目前正與運河管理當局和船舶管理公司BSM合作嘗試脫淺,對於船隻堵塞運河感到相當抱歉。

正榮汽船表示,目前已經出動10艘拖船,但仍無法解決船隻擱淺問題,預計將再調度2艘大型船隻前往協助,目標是在27日晚間讓長賜輪脫淺。據悉,長賜輪船身長度達400公尺,若豎立起來和紐約帝國大廈相當,而船身寬度則有59公尺。

►經典雪肌精,特價799

OH NO: misfortune's unerring aim touched #EVERGIVEN's track as it departed the designated anchorage and steamed into the Canal.



(innocent, but terrible luck)

Source: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/6YIrpz4i9C