車諾比封鎖35年現況曝光！地面驚現「成堆白骨」　恐是人類遺骸

▲網友通過Google地圖查看車諾比街景時，竟在一片空地上發現遺骸。（圖／翻攝自TikTok／googlemapsfun）

記者葉睿涵／編譯

車諾比核電廠自1986年發生震驚世界的核事故後，一直被廢棄至今。最近有網友通過Google地圖搜尋當地街景時發現，車諾比的地面上居然遺留了一堆白骨，而且網友從外形上推測，這些白骨極有可能是人類的遺骸。

據網路媒體LADBIBLE報導，這名網友出於無聊，在Google地圖上查看封存約35年的車諾比街景，沒想到他竟意外發現，當地地面居然散落了一堆白骨，讓他深感詭異，於是將自己看到的景象放上TikTok與大家分享。

這名網友開玩笑地表示，這些白骨看起來又厚又大，很有可能是人類的遺骸，但空地上出現白骨，讓人感覺十分奇怪。LADBIBLE指出，車諾比在發生核災難後便緊急疏散當地居民，因此也許有些死者的遺體被遺留在當地。

曾在2018年前往車諾比的探險家安塞爾（Neil Ansell）證實，當地地面確實有著一堆遺骸，而且看起來與Google地圖上的非常相似，不過安塞爾並不認為那些遺骸屬於人類，他覺得，那些應該只是某種動物的骨頭。

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