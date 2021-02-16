「天問一號」橫著繞變豎著繞！　將拍攝到火星南北極

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸首次火星探測任務「天問一號」探測器10日成功「太空剎車」，15日下午5時順利實施捕獲軌道遠火點平面機動，「橫著繞」火星變成「豎著繞」，這樣便能對火星的兩極進行拍攝。

據《央視新聞》報導，天問一號探測器於15日下午5時，成功實施捕獲軌道遠火點平面機動。探測器上的3000牛發動機點火工作，將軌道調整為經過火星兩極的環火軌道，並將近火點高度調整至約265公里。

▲ 天問一號成為大陸第一顆人造火星衛星。（圖／翻攝自微博）

天問一號進入火星軌道後，飛行軌跡是一個繞著火星的橢圓形，遠火點則是這個橢圓軌跡上距離火星最遠的一點。「遠火點平面軌道調整」就是將天問一號的繞火星飛行路線從「橫著繞」變成「豎著繞」，這樣天問一號就能夠對火星的兩極進行拍攝，進而完成對火星全球的遙感成像任務。

天問一號10日成功進入火星軌道後，研製團隊對軌道數據進行了判讀和評估。由於天問一號入軌精度較高，因此取消了進行原計劃在12日進行的火星軌道修正，直接進行「遠火點平面軌道調整」控制。

國際宇航聯合會空間運輸委員會副主席、中國航天科工集團二院研究員楊宇光表示，天問一號會陸續完成這幾個動作。

他指出，首先要實施進一步的變軌，讓「天問一號」從目前的低傾角大橢圓軌道，變為傾角接近於90度的「極地軌道」，讓「天問一號」環繞火星飛行的每一圈都經過南北兩極，實現對火星各區域的探測覆蓋；其次，要實施著陸準備，包括對預設著陸點火星「烏托邦平原」區域使用軌道器攜帶的相機進行探察，為著陸器和巡視器的組合體進入火星大氣做準備。