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社會 社會焦點 保障人權

台東男撿到信用卡！下秒展開20小時「色情馬拉松」　23天盜刷40萬

大賣場 。（圖／pixabay）

▲台東一名大賣場員工拾獲信用卡卻占為己有，還四處盜刷 。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／台東報導

台東一名蔡姓大買場店員拾獲顧客遺失的信用卡，但他並未向店方通報，也未報警，反而將信用占為己有，還在23天內盜刷了82筆近40萬元，而誇張的是，這期間他還瘋狂流連色情場所，一連狂刷了68筆，甚至創下20小時內、7家店消費14次的紀錄。案經失主察覺報警，蔡男最後被法官依偽造文書、侵占等罪判刑1年5個月，得易科罰金。

判決書指出，蔡男任職於某大賣場，平常負責商品陳列、補充等業務。然而，2019年中元節前後某個工作日，有顧客拾獲一名劉姓顧客遺失的信用卡後交付給他，但沒想到，他竟沒有向店方通報，也沒有報警，反而將信用卡占為己有，甚至還先到提款機嘗試領取預借現金1萬5千元，但因密碼錯誤而失敗。

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔡男跑遍台東小吃部、卡拉OK、護膚店等各大色情場所盜刷信用卡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，蔡男並未放棄，隔天拿著信用卡到加油站盜刷成功後，又跑到小吃店、護膚店等色情場所盜刷4筆2200元至5000等的金額。食隨知味的蔡男自此之後開始展開瘋狂盜刷之旅，短短23天就狂刷82筆近40萬元。

誇張的是，蔡男熱衷流連於各大色情場所，跑遍台東的小吃店、護膚店、音樂會館等，還創下20小時不間斷的色情馬拉松紀錄，到7間店狂刷了14筆，體力令人佩服，最後因將卡刷爆，他才將信用卡丟棄。

▲儲蓄，理財，信用卡，消費。（圖／pixabay）

▲信用卡失主直到卡被盜刷40多萬才發現，直奔警局報警，全案因此曝光。（示意圖／pixabay）

直到信用卡失主發現遭盜刷後，嚇得報警，全案才因此曝光，而警方事後調閱相關監視器掌握其盜刷及丟棄信用卡的畫面後，卻認為蔡男所為，並將他逮捕到案。法院審理後，將蔡男依偽造文書、侵占等罪判刑1年5個月，得易科罰金。

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