英國防疫祭重典！　入境時「隱瞞旅遊史」最高判10年

▲英國考慮採取更強防疫措施，旅客如若隱瞞旅遊史，將可能面臨牢獄之災。圖為倫敦希斯洛機場。（圖／路透社）



文／中央社

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）9日宣布一系列嚴格防疫措施，入境英格蘭的旅客若隱瞞曾到過「紅色名單」疫區的旅遊史，可能面臨10年牢獄之災。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒疫情嚴峻，政府這週祭出更嚴格手段。

「金融時報」報導，韓考克表示，從15日開始，所有入境英國的旅客除了必須檢附72小時內的檢驗報告之外，在10天隔離期間的第2天和第8天，都必須接受篩檢，不論是居家或在旅館隔離。

他表示：「這一切都是為了強化防護，每個人都必須合力維護邊境安全。」

此外，只有英國或愛爾蘭公民，又或有英國居留權的民眾可以從「紅色名單」上的33個國家入境，其他國籍民眾禁止從這些國家入境英國。

獲准入境的民眾必須在政府指定旅館隔離10天，住宿費用自行承擔，要價1750英鎊（約新台幣6萬7000元）。旅客若沒有前往政府指定旅館隔離，將面臨1萬英鎊罰金。目前有16家旅館、4600間房間將作為隔離用途。

紅色名單上國家包括南非、巴西、智利等，都是目前南非變種病毒盛行的國家。韓考克表示：「任何在告知書上說謊，試圖隱瞞入境前10天內曾經到過紅色名單國家的旅客，將面臨最高10年刑期。」

英國醫療慈善組織維康信託基金會（Wellcome Trust）主任法拉爾（Jeremy Farrar）日前警告，阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津疫苗對抗COVID-19南非變種病毒株效力有限，這是一項「令人憂心的預兆」，顯示南非變種病毒恐會在2021年侵襲全球。這種病毒更具傳染力、死亡率更高，也更難預防。

根據最新數據，英國過去24小時有1052人在確診28天內病故，新增1萬2364人確診。累計病故人數11萬3850人，不過也有1260萬人已經接種第一劑疫苗。

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