「雲海環繞台灣」美照瘋傳！　日籍太空人再度空拍台灣

文/中央社東京24日綜合外電報導

日籍太空人野口聰一昨天推文,附上一張從國際太空站拍下的台灣被雲海包圍的夕照,二度空拍台灣。有網友留言附上一張台北101大樓外牆映上「日台友情」文字的照片相呼應。

野口在推文中留下「夕陽映照雲海的台灣」文字,及#台灣、#taiwan標籤。

不少網友在推文下方留言說,「好漂亮」、「我以為是雪」、「感謝二度拍攝台灣」、「雲海很漂亮」、「台灣跟日本就是兄弟一樣,台日友好」等。

他去年12月4日也曾在推特貼出一張從國際太空站(ISS)拍攝的「高雄和台南夜景照」,引發不少網友迴響。

野口在國際太空站不斷分享從太空拍到各地風景,例如日本東京都夜景、日本關西地方各大城市夜景、美國華盛頓特區、芝加哥、舊金山灣區、黃石公園、大西洋島國巴哈馬等地照片。

美國太空人霍普金斯(Michael Hopkins)、葛洛佛(Victor Glover)、華克(Shannon Walker)和日籍太空人野口聰一,台灣時間2020年11月16日搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的天龍號太空船(Crew Dragon)「堅韌」(Resilience),前往國際太空站,並在台灣時間同年11月17日成功與國際太空站對接。

#Taiwan is cloudy tonight- this is the best I got. #台湾 の皆さん、いい写真じゃなくてごめんなさい! #高雄 と #台南 の夜景です。 pic.twitter.com/CPom5IoLE8