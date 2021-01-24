　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「雲海環繞台灣」美照瘋傳！　日籍太空人再度空拍台灣

▲▼ 日籍太空人野口聰一從國際太空站拍下的台灣被雲海包圍的夕照。（圖／翻攝自推特）

▲日籍太空人野口聰一23日推文，附上一張從國際太空站拍下的台灣被雲海包圍的夕照，二度空拍台灣。（圖／翻攝自推特）

文／中央社東京24日綜合外電報導

日籍太空人野口聰一昨天推文，附上一張從國際太空站拍下的台灣被雲海包圍的夕照，二度空拍台灣。有網友留言附上一張台北101大樓外牆映上「日台友情」文字的照片相呼應。

野口在推文中留下「夕陽映照雲海的台灣」文字，及#台灣、#taiwan標籤。

不少網友在推文下方留言說，「好漂亮」、「我以為是雪」、「感謝二度拍攝台灣」、「雲海很漂亮」、「台灣跟日本就是兄弟一樣，台日友好」等。

他去年12月4日也曾在推特貼出一張從國際太空站（ISS）拍攝的「高雄和台南夜景照」，引發不少網友迴響。

野口在國際太空站不斷分享從太空拍到各地風景，例如日本東京都夜景、日本關西地方各大城市夜景、美國華盛頓特區、芝加哥、舊金山灣區、黃石公園、大西洋島國巴哈馬等地照片。

美國太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聰一，台灣時間2020年11月16日搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍號太空船（Crew Dragon）「堅韌」（Resilience），前往國際太空站，並在台灣時間同年11月17日成功與國際太空站對接。

ET快訊
大蛇丸親姊結婚了！換3婚紗「低胸解放深溝」超驚艷
高材生自曝家庭狀況問「適合結婚生子嗎」　網搖頭：難了
新竹16歲少女失聯9天　手機最後定位在關西現況曝光
《玩很大》未播先道歉！公開黑隊陣容「兇爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

官比民重要？西班牙參謀長「插隊打新冠疫苗」惹議　被踢爆後下台

她離奇失蹤…9個月詭成「冰封屍塊」深埋森林中！　最後貼文曝光

「雲海環繞台灣」美照瘋傳！　日籍太空人再度空拍台灣

拜登上任後首度對談　英首相強生：深化美英同盟

德醫院爆英變種病毒院內感染　至少20人中鏢急封院

川普卸任首個週末活動曝光！前進佛州打小白球　川粉舉旗歡迎回歸

動物收容所失火！　「街頭英雄」隻身救6狗10貓：狗是我最好朋友

是個狠人！水電工等2年排不到手術　拿美工刀DIY「切除囊腫」

賴瑞金疑遭「上門醫護」傳染新冠肺炎！　去年12月底就住院

拜登政府發聲挺台！美國務院促北京停止施壓台灣　將深化與台關係

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

官比民重要？西班牙參謀長「插隊打新冠疫苗」惹議　被踢爆後下台

她離奇失蹤…9個月詭成「冰封屍塊」深埋森林中！　最後貼文曝光

「雲海環繞台灣」美照瘋傳！　日籍太空人再度空拍台灣

拜登上任後首度對談　英首相強生：深化美英同盟

德醫院爆英變種病毒院內感染　至少20人中鏢急封院

川普卸任首個週末活動曝光！前進佛州打小白球　川粉舉旗歡迎回歸

動物收容所失火！　「街頭英雄」隻身救6狗10貓：狗是我最好朋友

是個狠人！水電工等2年排不到手術　拿美工刀DIY「切除囊腫」

賴瑞金疑遭「上門醫護」傳染新冠肺炎！　去年12月底就住院

拜登政府發聲挺台！美國務院促北京停止施壓台灣　將深化與台關係

2021年加強重要節日　善警結合廟宇大頭娃寫春聯送鄉親

Google的哥倫布點兩下快捷功能　可能在Andriod 12出現

官比民重要？西班牙參謀長「插隊打新冠疫苗」惹議　被踢爆後下台

繳了學雜費還要「幫學校掃地」！網曝關鍵1原因　學生無奈：好奴

CP值超高！頂呱呱連5天推「百元套餐」　原味雞腿、呱呱包一次吃

想報復鄰居…深夜潛入他家「潑汽油點火」　惡男殺人未遂遭判12年

好尷尬！七六人霍華德被扯爛褲子　...還被吹犯吃T

她離奇失蹤…9個月詭成「冰封屍塊」深埋森林中！　最後貼文曝光

摩洛哥優油下殺788元！4秘訣讓CP值更高　「油膜護髮術」超划算

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大：想一頭撞死

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

國際熱門新聞

人妻與尪全裸秀恩愛！保守人士怒罵畜生

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

即／賴瑞金染疫後病逝　享壽87歲

結縭70年「夫妻確診」同床牽手相繼離世

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

德經長喊話台積電：提高半導體晶片產能

拜登政府挺台　敦促北京停止對台施壓

全美400萬人打莫德納疫苗　10人嚴重過敏

全球網友臉書被登出　臉書回應：解決了

他挑戰「死亡辣雞麵」半碗放棄！超恐怖後果曝

美學者憂台灣成爆點！拜登「5個R」：找出兩岸新方案

水電工等2年排不到手術　自己拿美工刀切囊腫！

《辛普森家庭》又現神預測！說中賀錦麗就職穿搭

要求釋放納瓦爾尼　俄國千人被捕

更多熱門

相關新聞

Suzuki Jimny未來將有「印度製」

Suzuki Jimny未來將有「印度製」

甫一在台問世以來，隨即掀起一波「平民越野」熱潮的Suzuki Jimny，蜂擁而至的爆料訂單，連帶也讓Suzuki連忙暫停了後續接單作業；更誇張的是，人家中古車是越開越沒價，現行四代目Suzuki Jimny在中古車市場不僅不折價，反倒還會增值，堪稱是車界的「台積電股票」！

美學者憂台灣成爆點！拜登「5個R」：找出兩岸新方案

美學者憂台灣成爆點！拜登「5個R」：找出兩岸新方案

德經長喊話台積電：提高半導體晶片產能

德經長喊話台積電：提高半導體晶片產能

台灣3顆自製立方衛星　3度延期升空

台灣3顆自製立方衛星　3度延期升空

日本311地震十週年　蔡英文秀日文「きずな」：期許友情長長久久

日本311地震十週年　蔡英文秀日文「きずな」：期許友情長長久久

關鍵字：

野口聰一台灣太空人雲海

讀者迴響

熱門新聞

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

《玩很大》未播先道歉！

即／25歲夜店男被拖下瑪莎拉蒂　信義區遭圍毆刺肚

張恒承認出軌「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面