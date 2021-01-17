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影／空軍操演開推土機展特技　怪手切水果、開瓶蓋超吸睛！

記者蕭羽耘／綜合報導

空軍第六聯隊日前辦理「後勤技能競賽」，希望藉由競賽提升技勤官兵的專業技能，強化飛安能力。其中，六聯隊特別在賽前安排設施中隊，進行「工兵裝備動態操作」，展示推土機行進同心圓等課目，官兵甚至在展演課目中加入「切水果」、「開瓶蓋」等細膩、高難度的動作，讓人眼睛為之一亮。

空軍表示，「空戰出英雄，地勤一半功」，飛行員執行飛訓任務的同時，需仰賴地面技勤人員進行專業的修護、保養等工作。為維持基地勤務能量，促進團隊技術交流、技能傳承，第六聯隊特別辦理「後勤技能競賽」。

第六聯隊在賽前，安排設施中隊進行「工兵裝備動態操作」，展示多台推土機同時行進、同心圓展示等課目，官兵也在展演課目中加入「切水果」、「開瓶蓋」等細膩、高難度的動作，吸引眾人目光。

設施中隊透露，平常練習的時候，會用大輪胎去演練「耙」、「抓」跟「推」的動作，以控制大臂跟斗子的準確度跟靈巧度，駕駛要有極度的耐心，跟對自己的信心，才能夠完成切水果或開瓶蓋等動作，體現出很細膩的態度。

這次後勤技能競賽項目，包括「跑道搶修裝載作業」、「火災事故搶救」、「車輛輪胎緊急更換」、「緊急疏散拖機」、「消防水帶精準投擲」及「廚神競賽」等六項。參加人員必需為聯隊具備後勤專長的官兵，且有丙級證照（證書）以上的人員才有參賽資格，並按照參與競賽的類別及項目，驗證相關裝備、機具的操作證或合格證。

▼空軍第六聯隊官兵操作重型機具，「切水果」展示細膩操控技巧。（圖／軍聞社）

▲空軍第六聯隊官兵操作重型機具，「切水果」展示細膩操控技巧。（圖／軍聞社）

▼ 空軍第六聯隊辦理「後勤技能競賽」。（圖／軍聞社）

▲▼ 空軍第六聯隊所辦理的「後勤技能競賽」。（圖／軍聞社）▲▼ 空軍第六聯隊所辦理的「後勤技能競賽」 。（圖／軍聞社）

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