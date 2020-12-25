通勤北投內湖…23歲女下班「遭校車輾斃」媽見屍哭癱！駕駛下場曝

▲▼女騎士自強隧道口遭輾斃，母親到場認屍崩潰痛哭。（資料圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北市中山區自強隧道外2019年發生一起死亡車禍！一名往返內湖、北投通勤的林姓女騎士行經該路段時，遭一輛未依規定變換車道的校車撞上，慘被捲進車底輾斃。林女父母到場認屍崩潰，事後向許姓校車司機提告並求償，日前判決出爐！

據了解，23歲林女在父親的工廠擔任企劃，每天都會從北投騎車到內湖上班，孰料，2019年1月8日晚間她在返家途中，慘遭一輛沿自強隧道出口由北往南方向行駛在內側車道的校車撞上，捲入車底，頭頸部遭車輛右後輪輾壓，當場死亡。肇事原因為校車未依標線行駛，又一路向右偏行變換車道，這才會撞上林女。

事發後，校方緊急派出其他校車送車內20多名學生返家；林女父母接獲消息後趕赴現場，林女母親一見女兒屍身，頓時痛哭失聲，心碎表示「女兒剛下班，沒想到竟發生這種事」。

台北地方法院審理後，刑事部分依照業務過失致死罪，將許姓司機判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年確定；民事部分法院判定林女、許男在事故過失比例為2成、8成，判許男及其公司應連帶賠償林女父親、母親287萬9769元、259萬6317元。

▲許姓校車駕駛未依規定行駛，跨越導引線撞上女騎士。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

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