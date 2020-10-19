生物科技暨健康產業研討會　產、官、學、研各界齊聚嘉大

▲2020生物科技暨健康產業國際學術研討會與會學者合影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學生命科學院與台灣生物科技暨健康產業協會，日前在蘭潭校區國際會議廳，舉辦「2020生物科技暨健康產業國際學術研討會」。該會議共邀請臺灣、美國、瑞士、多明尼加、印尼、越南、菲律賓及馬來西亞等11位國內外研究學者與業界先進進行專題演講，計有250人與會參加。

校長艾群開幕致詞表示，2020年新型冠狀病毒病 (COVID-19)影響全世界的人類健康，全球經濟在疫情影響下，遭受相當大的衝擊，至今歐美國家仍不斷新增許多病例，由此可知生物科技與生物技術對人類健康永續的重要性。在這般嚴峻的考驗中，更需要集結Ｖ，分享與經驗交流。臺灣因疫情管控得宜，在疫情期間能舉辦國際研討會，更具意義與價值。

▲嘉大前校長邱義源教授專題講座。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年適逢嘉大生命科學院成立20週年慶，亦是台灣生物科技暨健康產業協會成立2週年，負責研討會籌備的生命科學院陳瑞祥院長與生化科技學系廖慧芬教授都以慶生的心情，排除各項困難辦理該場活動。研討會第一天議程聚焦於嘉大前校長邱義源教授分享微生物體學與化學分析在味噌發酵的應用及ACT Genomics公司陳健添處長報告「精準藥物」治療之前景。第二天特別由菲律賓與印尼的專家學者介紹目前該國生物科技現況及對經齊發展的影響。

▲訊聯生物科技細胞實驗室協理 Dr.Martin Sieber專題講座。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣生物科技暨健康產業協會葉月嬌理事長表示，在國際疫情尚未解除之際，能齊聚各國專家學者誠屬難得。期望藉由各界先進於生技議題的研討，進一步促成國際間合作與交流。

▲生命科學院陳瑞祥院長(左3)、台灣生物科技暨健康產業協會葉月嬌理事長(右3)及專家學者合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次研討會計有11場專題演講、7場學生英文口頭論文報告，以及近70篇英文壁報論文競賽。科學領域涵蓋「食品生技」、「農業生技」、「醫療與健康照護」及「其他生技相關」等主題，期望透過專業知識的傳遞及合作，進一步提升社會經濟，為創造人類的健康生活做出貢獻。