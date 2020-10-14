　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

iPhone遺失還遇「蘋果官方」詐騙　客服一句話神救援

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

林女一直收到削弱失主心防的詐騙密碼的簡訊。（讀者提供）

▲林女一直收到削弱失主心防的詐騙密碼的簡訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

蘋果產品以高保密性聞名，吸引不少民眾綁定Apple Pay（電子支付）等功能，近來有不肖份子，看準破解遺失手機，就可以去不法使用電子支付功能，為了要解開民眾遺失的蘋果手機想出許多花招，還利用間諜軟體企圖盜取使用蘋果的密碼，手段眾多，讓一般民眾防不勝防。

昨（13日）晚間11點許，一名家住新北市的林姓女子，也因如此，向新北市板橋分局信義派出所提出《刑法》侵佔遺失物以及違反《電信法》的告訴，只是不法份子的詐騙方式多變，連警方都大呼：「實在很少見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林女前幾日凌晨4點左右搭車返家，將蘋果手機遺忘在車上，大約3分鐘左右，林女就意識到手機遺失，立刻撥打遺失的門號，當撥打到第三通時，還有40％電量的手機居然遭人直接關機。

林女一直收到削弱失主心防的詐騙密碼的簡訊。（讀者提供）

當下林女除了向警方報遺失外，還使用蘋果特有的「遺失模式」，讓撿到手機的人只要開機，就可以看到螢幕顯示一支可聯繫的手機與一段拜託物歸原主的文字。除此之外，林女也利用蘋果的「定位系統」，來找尋手機失蹤前的移動軌跡。

林女細查後發現手機在關機前位置是隨著計程車移動，於是林女馬上向計程車的車行聯繫，但該司機連續兩天不接電話也未回電，直至林女以簡訊告知準備向警方提告，該名司機才立刻回撥電話並表示「車上都沒有林女的手機，不知是不是被客人拿走。」

既然司機表示未撿到遺失手機，林女只能自認倒楣，去重辦了舊門號、買了一支新手機，但未料新手機一裝上門號卡，就一直接收到不法份子用國外手機傳來「已經尋找到手機」的簡訊。

最離譜的是，不法份子先以「已經尋找到手機」的簡訊削弱失主的心防，接著就試圖模仿成蘋果官方發送「親愛的IPhone用戶您好，您遺失的Iphone設備正在通過ITunes強制刷機激活，已被系統自動定位，如非本人操作，請即時登入某個網址」的簡訊，讓失主誤以為是蘋果官方，若是不查，很容易陷入陷阱登入網址，讓不法份子輕易取得帳號和密碼。

林女向警方提出違反電信法以及侵佔遺失物等告訴。（讀者提供）

幸而林女警覺性高，不僅沒有登入，反而打去蘋果客服詢問後，才驚覺確定這些簡訊都不是蘋果官方所發，而是盜用的不法份子為了開鎖，利用想找回手機的人性弱點所為。

由於林女根本不理會，沒想到這些以假亂真的詐騙簡訊變本加厲，不停以各種理由要林女登入一些與蘋果網站極其相似的網址，企圖要讓林女登入以取得解鎖密碼，由於林女的蘋果手機，有綁定Apple Pay（電子支付）以及護照、身分證等重要個資照片，林女深怕不法份子拿去做壞事，於是在友人的陪同下，向新北市板橋分局轄下派出所提出《刑法》侵佔遺失物以及違反《電信法》等告訴，冀望警方能將不法份子繩之以法，以免更多人受害。


更多鏡週刊報導
【跟著天王被套牢】工程師靠買廢農地爆富　許芸融遭控吸金詐騙2.5億
【跟著天王被套牢1】為追50％獲利傾家盪產　他們氣到想找兄弟處理
可疑男子久盯民宅　暖心真相惹哭員警

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
開南大學大四男5樓墜落！同學目擊嚇傻　送醫不治
快訊／《黑澀會》洪詩大方認愛！熱戀李運慶ING首發聲
佛系上班族輕鬆存到1個億！日男51歲果斷退休　甩開妻小超自由
史上最強大「iPhone 12」問世！全系列規格、上市資訊大
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聽說「免疫很難找工作」他求證過來人　網揭1重點：會影響

萊劑美豬擬增「上百名檢驗人力」　陳時中提報政院最快2週內定案

康軒依約官網公告「道歉聲明」　將刊登連續7天

高雄三星酒店爆旅客與檢疫者混住　市府開罰1萬5加碼防堵作為

路易莎內用「4人擠一圈」開桌打麻將　他傻眼：還坐店員前方

15年內最大「火星衝」！今晚7:26抬頭往東看「夜空中最亮紅點」　

1張圖秒懂「iPhone 12全系列都變瘦了」　史上最大6.7吋卻更輕薄

iPhone遺失還遇「蘋果官方」詐騙　客服一句話神救援

美豬健康捐、單獨稅則號遭否定　費鴻泰飆罵陳時中10次「可憐哪」

iPhone12兩項決策！網爆「小米這產品會缺貨？」吸熱議：省一半錢

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

聽說「免疫很難找工作」他求證過來人　網揭1重點：會影響

萊劑美豬擬增「上百名檢驗人力」　陳時中提報政院最快2週內定案

康軒依約官網公告「道歉聲明」　將刊登連續7天

高雄三星酒店爆旅客與檢疫者混住　市府開罰1萬5加碼防堵作為

路易莎內用「4人擠一圈」開桌打麻將　他傻眼：還坐店員前方

15年內最大「火星衝」！今晚7:26抬頭往東看「夜空中最亮紅點」　

1張圖秒懂「iPhone 12全系列都變瘦了」　史上最大6.7吋卻更輕薄

iPhone遺失還遇「蘋果官方」詐騙　客服一句話神救援

美豬健康捐、單獨稅則號遭否定　費鴻泰飆罵陳時中10次「可憐哪」

iPhone12兩項決策！網爆「小米這產品會缺貨？」吸熱議：省一半錢

習近平：支持深圳實施綜合改革試點　賦予更多自主權

聽說「免疫很難找工作」他求證過來人　網揭1重點：會影響

一生必訪！茂林最美翩翩蝶影季節　百萬級夢幻紫蝶幽谷

米飯別放冷藏保存！日專家曝「冷凍口感完勝」：這溫度澱粉老更快

徐巧芯千字文嘆「七年級生得罪誰」：多數人理想不比每月9萬元

詹姆士連扒2碗鱘龍魚滷肉飯！大推「農村廚房」：看見台灣獨特飲食文化

美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

費里曼24小時內連2戰開砲　轟出隊史21年來紀錄

台美提案「測」民進黨底線　朱鳳蓮：大是大非問題不容試探

生活熱門新聞

鄉民熬夜守iPhone 12噓爆：賣手機還賣相機

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

颱風豪雨彈再灌一天擴5縣市　時程出爐

「時辰快到了，把我爸隨便燒一燒！」接體員揭貪婪子孫嘴臉

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

10大空氣清淨機排行榜　評比表大公開

北北基7縣市豪大雨　「沙德爾」颱風最快周四生成路徑曝

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

女主播情牽操盤手1／林鶴明溫馨接送羨煞人　「小桂綸鎂」愛的抱抱好扎實

師傅喊價2萬　屋主：通到地獄嗎

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面