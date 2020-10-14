iPhone遺失還遇「蘋果官方」詐騙　客服一句話神救援

▲林女一直收到削弱失主心防的詐騙密碼的簡訊。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

蘋果產品以高保密性聞名，吸引不少民眾綁定Apple Pay（電子支付）等功能，近來有不肖份子，看準破解遺失手機，就可以去不法使用電子支付功能，為了要解開民眾遺失的蘋果手機想出許多花招，還利用間諜軟體企圖盜取使用蘋果的密碼，手段眾多，讓一般民眾防不勝防。

昨（13日）晚間11點許，一名家住新北市的林姓女子，也因如此，向新北市板橋分局信義派出所提出《刑法》侵佔遺失物以及違反《電信法》的告訴，只是不法份子的詐騙方式多變，連警方都大呼：「實在很少見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林女前幾日凌晨4點左右搭車返家，將蘋果手機遺忘在車上，大約3分鐘左右，林女就意識到手機遺失，立刻撥打遺失的門號，當撥打到第三通時，還有40％電量的手機居然遭人直接關機。

當下林女除了向警方報遺失外，還使用蘋果特有的「遺失模式」，讓撿到手機的人只要開機，就可以看到螢幕顯示一支可聯繫的手機與一段拜託物歸原主的文字。除此之外，林女也利用蘋果的「定位系統」，來找尋手機失蹤前的移動軌跡。

林女細查後發現手機在關機前位置是隨著計程車移動，於是林女馬上向計程車的車行聯繫，但該司機連續兩天不接電話也未回電，直至林女以簡訊告知準備向警方提告，該名司機才立刻回撥電話並表示「車上都沒有林女的手機，不知是不是被客人拿走。」

既然司機表示未撿到遺失手機，林女只能自認倒楣，去重辦了舊門號、買了一支新手機，但未料新手機一裝上門號卡，就一直接收到不法份子用國外手機傳來「已經尋找到手機」的簡訊。

最離譜的是，不法份子先以「已經尋找到手機」的簡訊削弱失主的心防，接著就試圖模仿成蘋果官方發送「親愛的IPhone用戶您好，您遺失的Iphone設備正在通過ITunes強制刷機激活，已被系統自動定位，如非本人操作，請即時登入某個網址」的簡訊，讓失主誤以為是蘋果官方，若是不查，很容易陷入陷阱登入網址，讓不法份子輕易取得帳號和密碼。

幸而林女警覺性高，不僅沒有登入，反而打去蘋果客服詢問後，才驚覺確定這些簡訊都不是蘋果官方所發，而是盜用的不法份子為了開鎖，利用想找回手機的人性弱點所為。

由於林女根本不理會，沒想到這些以假亂真的詐騙簡訊變本加厲，不停以各種理由要林女登入一些與蘋果網站極其相似的網址，企圖要讓林女登入以取得解鎖密碼，由於林女的蘋果手機，有綁定Apple Pay（電子支付）以及護照、身分證等重要個資照片，林女深怕不法份子拿去做壞事，於是在友人的陪同下，向新北市板橋分局轄下派出所提出《刑法》侵佔遺失物以及違反《電信法》等告訴，冀望警方能將不法份子繩之以法，以免更多人受害。



更多鏡週刊報導

【跟著天王被套牢】工程師靠買廢農地爆富 許芸融遭控吸金詐騙2.5億

【跟著天王被套牢1】為追50％獲利傾家盪產 他們氣到想找兄弟處理

可疑男子久盯民宅 暖心真相惹哭員警