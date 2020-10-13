3噁男性侵「狗馬牛羊」730次！還錄下交歡過程...被判坐牢41年

▲農場裡的馬匹、山羊、狗以及母牛都被性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者李芸／綜合報導

美國賓州（Pennsylvania）發生一起駭人的動物性侵事件。３名農夫長期性侵農場裡的馬匹、山羊、狗及一頭母牛，還上傳至社群軟體，甚至試圖誘拐16歲少年協助此惡行，整件事情因少年報案而被揭發。近日賓州最高法院裁定判決，3名農夫維持20至41年不等徒刑。

根據《太陽報》（The U.S. Sun）報導，賓州法庭8日做出裁定，三名變態農夫32歲的布魯貝克（Matthew Brubaker）、36歲的梅斯尼科夫（Marc Measnikoff）、以及42歲的華勒斯（Terry Wallace），因惡行過於殘忍，駁回上訴，維持3人坐牢20至41年，且不得上訴。

據了解，這３名農夫在賓州靠近芒森（Munson）地區經營農場，不過他們卻對自己農場內飼養的動物下手，不但性侵馬匹、山羊、狗、以及一頭母牛，次數多達730次，且時間長達4至5年。他們甚至誘拐一名16歲少年協助犯行，並且錄下交歡的過程。

▲因為性侵動物分別遭到判刑的華萊斯（由左至右）、米斯尼科夫、與布魯貝克。（圖／翻攝自克利爾菲郡檢察官辦公室）

2018年少年報警後，3人的虐待行徑才被公開。報案的少年表示，他並沒有遭到猥褻，但他被迫替被告在進行人獸交時，壓制住那些動物。該名少年說， 臨時農莊內的居住條件非常差，他常常要自己接雨水來洗澡，也缺乏食物跟沒有電可用，目前他已經接受證人保護計畫獲得重新安置。

這3名農夫先前都已在賓州清田郡（Clearfield）法庭上認罪，他們被控危害未成年、與動物性交730次、虐待動物730次。賓州法官切利（Paul Cherry）先前判處3人20至41年不等有期徒刑。

不過，三人因刑期太重而上訴，他們認為法官只單方面考慮到他們對動物和少年的侵犯，而沒有考慮到身心理上的所需的康復時間。法官立馬打臉他們的說詞，表示會判處這麼長的刑期，是要讓他們在服刑的這段期間可以好好的思考以及治療。