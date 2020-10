3噁男性侵「狗馬牛羊」730次！還錄下交歡過程...被判坐牢41年

▲農場裡的馬匹、山羊、狗以及母牛都被性侵。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者李芸/綜合報導

美國賓州(Pennsylvania)發生一起駭人的動物性侵事件。3名農夫長期性侵農場裡的馬匹、山羊、狗及一頭母牛,還上傳至社群軟體,甚至試圖誘拐16歲少年協助此惡行,整件事情因少年報案而被揭發。近日賓州最高法院裁定判決,3名農夫維持20至41年不等徒刑。

根據《太陽報》(The U.S. Sun)報導,賓州法庭8日做出裁定,三名變態農夫32歲的布魯貝克(Matthew Brubaker)、36歲的梅斯尼科夫(Marc Measnikoff)、以及42歲的華勒斯(Terry Wallace),因惡行過於殘忍,駁回上訴,維持3人坐牢20至41年,且不得上訴。

據了解,這3名農夫在賓州靠近芒森(Munson)地區經營農場,不過他們卻對自己農場內飼養的動物下手,不但性侵馬匹、山羊、狗、以及一頭母牛,次數多達730次,且時間長達4至5年。他們甚至誘拐一名16歲少年協助犯行,並且錄下交歡的過程。

▲因為性侵動物分別遭到判刑的華萊斯(由左至右)、米斯尼科夫、與布魯貝克。(圖/翻攝自克利爾菲郡檢察官辦公室)

2018年少年報警後,3人的虐待行徑才被公開。報案的少年表示,他並沒有遭到猥褻,但他被迫替被告在進行人獸交時,壓制住那些動物。該名少年說, 臨時農莊內的居住條件非常差,他常常要自己接雨水來洗澡,也缺乏食物跟沒有電可用,目前他已經接受證人保護計畫獲得重新安置。

這3名農夫先前都已在賓州清田郡(Clearfield)法庭上認罪,他們被控危害未成年、與動物性交730次、虐待動物730次。賓州法官切利(Paul Cherry)先前判處3人20至41年不等有期徒刑。

不過,三人因刑期太重而上訴,他們認為法官只單方面考慮到他們對動物和少年的侵犯,而沒有考慮到身心理上的所需的康復時間。法官立馬打臉他們的說詞,表示會判處這麼長的刑期,是要讓他們在服刑的這段期間可以好好的思考以及治療。

“Matthew Brubaker, 32, Marc Measnikoff, 36, and Terry Wallace, 42, made videos of themselves while engaging in bestiality and even recruited a teenage boy to help them with their sick acts, investigators said.”https://t.co/Zqi54Pm0Ed