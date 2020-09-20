「尋找我的iPhone」恐淪變態圈套！她跟訊號走　下秒來到無人暗巷

▲有日本女網友呼籲，女性如果遺失手機的話，千萬不要晚上獨自尋找。（圖／翻攝自あおい推特）

圖文／CTWANT

許多人都知道智慧型手機只要不要關機，就可以透過登入網頁的方式來進行位置的定位，進而找到遺失的手機，但近日有日本女網友就表示，這個看似安全的服務，其實暗藏危機，呼籲女性遺失手機的話，千萬不要一個人去找尋。

日本女網友「あおい」在推特上發文表示，數年前她從日本池袋搭計程車回家後，竟然沒注意到手機已經遺失了，隔天早上請老公使用「尋找我的iPhone」幫忙定位，發現手機掉落在某公園，於是中午她就去該公園找尋，現場甚至有幾位好心的上班族也一起幫忙，但當時疑似GPS定位飄移的關係，怎麼樣都找不到，於是與老公約定好下班晚上再來找。

而晚上兩人出發時，發現手機已經改變了位置，跑到距離車站很遠的公共廁所，女網友於是就透過「尋找我的iPhone」的功能，一邊讓手機發出聲響，一邊透過GPS指示去找，只是這次iPhone不斷的變動位置，之後又把他們帶入到高速公路的交叉點下方、一個毫無人煙的暗巷內。

▲網友認為，「尋找我的iPhone」的功能非常方便，但卻也有可能被有心人士反向偵測位置。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

過程中，女網友推測獲取手機的人應該是騎腳踏車移動，中間甚至經過公共廁所與公園，最後在路旁種植的植物盆栽內找到手機。

女網友的老公就在猜想，白天女網友自己找尋手機時，獲取手機的犯人可能就在附近觀望，藉此確認失主是不是年輕女性。因為一直讓手機發出警報，但是對方卻又不關機這件事情，實在太奇怪了，所以當晚上他們去找尋時，犯人發現失主再次靠近，於是試圖將女網友引誘到毫無人煙的地方，是直到發現女網友有老公陪同，所以才騎腳踏車逃逸。

女網友表示，這一切都只是猜測，尋找我的iPhone的功能的確非常方便，但卻也有可能被有心人士反向偵測位置，為此他奉勸女性千萬不要在晚上獨自找手機。

延伸閱讀

▸ 小鬼驟逝／羅志祥現身！深夜親赴靈堂 送最後一程：我來看你了

▸ 台股新焦點「救一命」概念股

▸ 女主播遭爆「與多名男子親暱照」重挫形象 同學加碼曝精彩情史