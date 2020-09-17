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共軍金錢武統？　胡瑞舟：台幣等值換人民幣「可說服台人不抵抗」

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▲▼中國解放軍094A型戰略核潛艇。（圖／達志影像／美聯社）

▲解放軍094A型戰略核潛艇。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／台北報導

對於解放軍武力威脅的評估，台灣安全研究中心副主任胡瑞舟今（17）日從意圖、能力以及機會三個面向分析。他表示，大陸攻台後的最後，需要說服台灣民眾不要抵抗，譬如宣佈新台幣等值兌換人民幣，讓民眾的財產暴增4、5倍等，這些都能說服台灣民眾。

▲▼台灣安全研究中心副主任胡瑞舟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台灣安全研究中心副主任胡瑞舟。（圖／記者蔡儀潔攝）

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今日舉辦「中共武力犯台：國軍與美軍的可能作為」座談會。胡瑞舟就「中共武力犯台時的戰法」進行分析，稱中國大陸和美國的對台政策，目前都採取戰略模糊的方式，即便台灣社會動盪也不一定有所動武準則。

若解放軍全面攻台，勢必要面臨說服台灣民眾不要抵抗。胡瑞舟指出，共軍可能使出「軟硬兩手」，利用輿論、法律、心理戰，鞏固擴大戰果，例如宣佈新台幣等值兌換人民幣，民眾的財產瞬間增加4、5倍等。

▼針對普通民眾方面，共軍可能使出「軟硬兩手」。（圖／CFP）

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

另外，胡瑞舟列出中共發動對台武統的8種戰法，分別為網路入侵攻擊、軍事斬首、機艦越線搜擾，火炮導彈攻擊、封鎖台灣實施禁運禁航禁飛、奪取外島、全面攻台。

不過胡瑞舟表示，中共武力犯台的每種戰法，同時也必有相關成本-效益伴隨而生，北京的決策必須估算其中的利弊得失，選擇備選方案和力道的強弱取捨，這些戰略無疑將招致一定比例台灣民眾的反感而不利和統，但卻對華府與台北有傳達釋放警告訊息的遺憾，北京必有其自我評估後的拿捏，雖然這些評估未必正確。

胡瑞舟指出，蔡政府如果解讀南海11段線時放棄主權、出借太平島或東沙島給美方使用，或是允許美國軍艦靠泊台灣，共軍可能採取封奪東沙、太平或亮島還以顏色，甚至採取更激烈行動。

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