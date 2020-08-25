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「守護孩童7大保單」投保策略全曝光！全球人壽：可分3階段檢視　針對需求加碼保障

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▲開學季即將到來，全球人壽提醒3時期保單為孩子撐起保險傘。（圖／全球人壽提供）

▲開學季即將到來，全球人壽提醒3時期保單為孩子撐起保險傘。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

開學季即將到來，如何讓小孩擁有足夠的保障，也能兼顧荷包預算，是許多家長必須精打細算的事。全球人壽提醒，家長在替孩子準備保單時，可從學齡前、學齡期、進入社會3階段作為保單檢視，再依照子女的需求、特性、年齡來投保，才能讓保單發揮最好的保障效益。

一、學齡前孩子：實支實付醫療險、重大傷病險、癌症險

全球人壽表示，學齡前兒童年紀小，特色是保費都相對便宜，這時就可以趁早規劃。保單中可先建立實支實付醫療險、重大傷病險及癌症險的規劃，特別是重大傷病險、癌症險，因癌症普及率越來越高，且有年輕化的趨勢，應盡早做好基礎癌症險的規劃。

至於保費，全球人壽建議可以善用「主約搭配附約」的方式控制預算，勿超出家長的經濟負擔能力為原則，避免因為保費造成太大壓力。

二、學齡期孩子：意外醫療險、投資型保單

全球人壽指出，孩子已逐步離開爸媽的視線，甚至要通勤、騎車，提高發生意外的機率，除了有學生保險，建議家長強化意外醫療險、並拉高實支實付的保障額度，可支應住院費用、骨折等自費項目，以及在家休養的支出。

此外，學齡期從國小到大學，至少16年的時間，全球人壽建議家長可善用時間成本，與孩子一起累積資產，例如從每個月2、3000元開始累積，給孩子們一個累積資產目標，達成後可搭配標準保費較低的投資型保單進行財務規劃，透過小額、長年期的累積，也可當作教育金或出社會的第一桶金。

三、社會期孩子：失能扶助險、定期壽險

全球人壽表示，孩子在準備出社會前，家長可以聚焦在失能扶助險上，再搭配定期壽險，以免不幸發生失能的狀況，花費到家長的退休金；同時也檢視過去投保的實支實付醫療險保額是否足夠，若不足，可以在剛踏入社會時提高保額，擴大保障。

此外，全球人壽也提醒家長，依據現行《保險法》，若子女15歲之前，保單即便有高額的身故保障，喪葬費用金就是61.5萬元，超過61.5萬元的部分僅能依比例退還保費。

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