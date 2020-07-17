快訊／大洋洲巴布亞紐幾內亞「東部海域規模6.9強震」　發布海嘯警報

▲巴布亞紐幾內亞東部發生規模6.9強震。（圖／翻攝自USGS美國地質調查局）
記者丁維瑀／綜合報導
根據美國地質調查局（USGS）數據，大洋洲巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）東部海域當地時間17日上午12時50分許發生規模7.3地震（最初為7.3，不過隨後下修為規模6.9），震央位於科科達（Kokoda）以北119公里處，震源深度85公里。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，地震後當局發布海嘯警報。目前還沒有人員傷亡的消息。
▼美國國家海洋暨大氣總署發布海嘯警報。（圖／翻攝自NOAA）
Hazardous tsunami waves possible for coasts located within 300 km of epicenter after earthquake of magnitude 7.3 strikes off Wau, Papua New Guinea - Pacific Tsunami Warning Center. More: https://t.co/xz1YN4KAon pic.twitter.com/auSP4sjCFa— Reuters (@Reuters) July 17, 2020