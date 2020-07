快訊／大洋洲巴布亞紐幾內亞「東部海域規模6.9強震」　發布海嘯警報

▲巴布亞紐幾內亞東部發生規模6.9強震。(圖/翻攝自USGS美國地質調查局)



記者丁維瑀/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)數據,大洋洲巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)東部海域當地時間17日上午12時50分許發生規模7.3地震(最初為7.3,不過隨後下修為規模6.9),震央位於科科達(Kokoda)以北119公里處,震源深度85公里。美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)指出,地震後當局發布海嘯警報。目前還沒有人員傷亡的消息。

▼美國國家海洋暨大氣總署發布海嘯警報。(圖/翻攝自NOAA)

Hazardous tsunami waves possible for coasts located within 300 km of epicenter after earthquake of magnitude 7.3 strikes off Wau, Papua New Guinea - Pacific Tsunami Warning Center. More: https://t.co/xz1YN4KAon pic.twitter.com/auSP4sjCFa