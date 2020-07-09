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小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了

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小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了。（圖／東森新聞）

▲竊賊偷走皮夾全被監視器拍下。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市中和南山路一家20年小籠包名店因客人太多，店家人手忙不過來遭竊賊盯上，對方假裝點餐後，藉故上廁所，偷走黃姓老闆的24歲兒子皮夾後離開，從證件中猜出金融卡密碼是生日，成功盜領29.1萬元。被害人好心痛，校外實習辛苦存一年的錢通通沒了，事後已改密碼，再也不敢用個資當密碼。

根據監視器畫面，周末上午店外就有許多客人排隊購買，一名身形偏瘦的中年男子東張西望，看到監視器鏡頭還倒退一下，而他其實是名慣竊，先入店內查看地形，再出來假裝點餐藉故上廁所，大約過了5分鐘，腋下就夾著皮包偷偷離開。

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了。（圖／東森新聞）

▲▼監視器拍下竊賊進入店內的畫面。（圖／東森新聞）

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了。（圖／東森新聞）

據了解，竊賊得手後，到台北市隨機找了家ATM，因皮夾內剛好有證件及金融卡，從證件猜出黃先生的密碼就是生日，盜領29.1萬元。而失主的皮夾放在倉庫，但倉庫旁就是廁所，一直以來也會借客人如廁，卻沒想到該處沒裝監視器被小偷鎖定。

黃先生年僅24歲，有空都在店內幫忙，29萬是在校外公司實習一點一滴存下，沒想到遭竊後一小時馬上被領光，警方逮到人，只剩下4.5萬元。他說，下班看手機才知有被盜領紀錄。老闆娘無奈說，兒子這一年存的都白費了。

重回店家，母子兩人邊包小籠包邊回憶竊賊行徑，而店家經營20多年，南山路是新搬來的地方，做早午餐時段，平日客人非常多，由爸爸桿麵團，媽媽跟兒子負責包小籠包及點餐收費。這名慣竊因竊盜累犯加盜刷被判刑，店家希望他能在獄中悔過，別再為非作歹。

▼失主的皮夾放在倉庫，未料被偷走。（圖／東森新聞）

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了。（圖／東森新聞）

▼黃先生年僅24歲，有空都在店內幫忙。（圖／東森新聞）

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了。（圖／東森新聞）

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了。（圖／東森新聞）

▲▼這間小籠包名店開了20多年。（圖／東森新聞）

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了。（圖／東森新聞）

▼店家搬到中和南山路。（圖／東森新聞）

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了。（圖／東森新聞）

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