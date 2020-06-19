快訊／藍綠齊轟　黃健庭「接受」監察院副院長：謝謝蔡英文！堅持做對的事

記者蔣婕妤／台北報導

總統府原定19日下午舉辦記者會，公佈監察院正副院長人事。不過，其中黃健庭原定接任副院長卻爭議不斷，總統府緊急發出通知取消記者會。不過，黃健庭稍早出面強調，自己接受監察院副院長的安排，並向總統蔡英文致謝。

黃健庭接受蔡英文監察院副院長提名，他表示有兩個原因，第一是這是一個超越黨派，可以獨立行使職權，為國家社會做事的職務。第二，以過去22年民意代表和行政首長的歷練，相信可以扮演人民和公務體系之間最好的橋梁，不只是監督，還要幫助公務員「勇敢做對的事」。

不過，黃健庭受訪時強調，如果「得不到國民黨祝福」，寧可退出提名，不過還是希望得到國民黨的祝福。

總統府原定下午3時召開記者會，正式對外公布監委名單及正副院長，預計由前總統府祕書長陳菊擔任監察院院長，副院長則是「黑馬」前台東縣長黃健庭。黃健庭因為曾涉貪汙案，雖然更一審判決貪汙無罪，但還是引發熱議，甚至是「藍綠不挺」，對此，總統府也在稍早發出通知，緊急取消記者會，人事案生變。

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