挺醫護送咖啡！遠百嘉義攜手晨光智能中心　寶島義剪車捐收入

▲遠百嘉義攜手晨光智能發展中心，於百貨廣場推出挺醫護送咖啡，還有寶島義剪車捐當天收入。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁伊森／嘉義報導

嘉義市晨光智能發展中心心智障礙青年，近期開展的新的行動咖啡車服務，於6、7兩日上午11時至下午7時公益連續兩天在遠東百貨嘉義店的1F陽光廣場，贈送由大蘋果小太陽活力平台募集的300杯咖啡提供給醫護人員，當天只要醫護人員憑工作證，都可免費換取一杯由晨光青年的現場手沖台灣咖啡，FB打卡還有好禮相送，另外還有香味四溢的台灣咖啡現場烘豆義賣。

▲遠百嘉義「攜手晨光挺醫護送咖啡，寶島義剪車逗陣來相挺」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

7日下午在1F陽光廣場，更有嘉義專業舞蹈學院BASlinE Dance Skool公益演出，還有全國跑透透知名的CQ2寶島義剪車為了響應支持晨光智能發展中心的這項服務，也將現場義剪收入所得捐贈給中心，以支持這群青年能繼續提供服務，讓咖啡香飄至各地。

歡迎喜愛咖啡的民眾一起愛的串連，到現場用行動支持晨光青年的手沖咖啡服務，來喝上一杯台灣高山精品咖啡，重啟你的味蕾，若平日想享受香醇手沖咖啡也沒問題，晨光咖啡Sunshine Café在嘉義市忠孝一街98號熱情為民眾服務，心智障礙青年手沖咖啡日間服務訓練，詳情請洽晨光智能發展中心05-2759128。

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