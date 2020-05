熱帶氣旋「芒果」攪局！澳洲西部遇「十年一見」風暴　伯斯3.7萬戶停電

▲劇烈風暴襲擊澳洲西部。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲西澳省24日受到強烈風暴襲擊,有超過5萬戶停電,岸邊更捲起8公尺大浪。當地官員指出,由於南印度洋的熱帶氣旋芒果(Mangga)與冷鋒相互作用,讓風暴罕見地從西北方襲擊西澳,「這種情況是十年一見。」

根據CBC、BBC報導指出,澳洲西澳省(Western Australia)周末遭受強烈風暴襲擊,導致全省約有5.5萬戶停電,最大城市伯斯(Perth)就佔了其中3.7萬戶。西澳省消防及緊急服務署署長布魯姆霍爾(Jon Broomhall)表示,在正常情況下,西澳省的風暴都來自西南方,而這次則來自西北方,「這種情況是十年一見。」

▲伯斯的風速達到每小時117公里。(圖/路透)



氣象局官員艾許利(James Ashley)說,由於南印度洋的熱帶氣旋芒果(Mangga)與冷鋒相互作用,岸邊更捲起8公尺大浪。目前西半部地區都發佈了惡劣天氣警報,大多數地區風速為每小時100公里,伯斯的風速更達到每小時117公里。劇烈天氣預計要到25日晚間才會逐漸緩解。

A destructive storm has ripped through Western Australia, destroying buildings and uprooting trees. #9Today pic.twitter.com/GAtCn4KjlY