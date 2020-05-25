中高齡民眾是職場好幫手　善用銀髮族就業幫公司加分！

▲中高齡的越南新住民阿媚，經勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，運用政府「職場學習再適應計畫」，成功被衛浴公司錄取。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中高齡越南新住民阿媚，嫁來台灣17年，一直從事作業員工作，因公司訂單減少被迫離職，先生因病需長期在家休養無法工作，家中經濟陷入困境，經勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心外展人員張月英，運用政府「職場學習再適應計畫」，成功被衛浴公司錄取，阿媚工作認真，就業三個月非常受雇主肯定。

阿媚任職的公司員工中有一半以上是中高齡勞工，公司對於弱勢勞工也相當友善，主管及同事也像家人般關心著阿媚，使得阿媚很快就進入狀況，主管很感謝張月英介紹阿媚來到公司任職，公司為使中高齡勞工工作能更加順暢，並向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提出「中高齡就業輔導團」申請，改善公司內部作業流程及方法、評估公司未來發展與人力產線調整，使中高齡勞工穩定度大幅提升，也大大提高中高齡勞工對於公司向心力，現在的阿媚擁有了穩定的工作，沒了經濟壓力，原本瘦小的臉頰也恢復圓潤，人生因為勇敢，才能勇於接受挑戰，阿媚才能嚐到成功的甜蜜果實。

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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心的主任黃豑頡表示，台灣面臨少子化及高齡化的人口結構變化，勞動力缺乏情況下，如何穩定現有員工是企業所面臨的課題，透過「中高齡就業輔導團」，導入專家學者親訪輔導，免費提供企業全方位、多元化、客製化專業服務，了解現有或未來聘用中高齡及高齡勞工工作困境、無法久任之因素，探討改善方向並給予建議、相關資源，提升企業聘用中高齡及高齡勞工之意願，讓企業找到好人才，促進中高齡及高齡勞工就業，使人才有舞台可發揮，共創雙贏的局面。

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