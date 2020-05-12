男染疫＞女？　《歐洲心臟雜誌》：關鍵酶濃度高！大量存在睪丸內

▲研究指出，男性體內的ACE2比女性高。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者曾筠淇／綜合報導

據《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）上的研究指出，在男性的血液中，新冠肺炎用於感染細胞的關鍵酶水平高於女性，這個發現有助於解釋男性為何比女性更容易感染新冠肺炎。研究人員在心臟、腎臟和其他器官中發現了血管收縮素轉化酶2（ACE2），而在新冠病毒中，人們認為它將會在感染的過程中起作用。

研究指出，ACE抑製劑和血管收縮素受體阻斷劑（ARB）並不會導致血管收縮素轉化酶2的濃度升高，所以服用後，並不會提高感染新冠肺炎的風險。ACE抑製劑或血管收縮素受體阻斷劑被廣泛用於心衰竭疾病、糖尿病或腎臟疾病的患者身上，這些藥物在全球的處方藥銷售額中，高達數十億美元。

荷蘭格羅寧根大學醫學中心（UMC）的心臟病學教授阿德里安.沃爾斯（Adriaan Voors）表示，「我們的發現並不等於支持新冠肺炎的患者停用這些藥物」。沃爾斯的團隊透過來自11個國家、地區的3500名心衰竭患者所提供的血液樣本，檢測他們身上的血管收縮素轉化酶2濃度。

▲新冠肺炎在全球肆虐，許多研究人員都在積極研發疫苗。（圖／路透）

這個研究是在新冠肺炎開始流行前就開始的，因此採檢者並不包含新冠肺炎的確診患者。不過當其他研究開始將血管收縮素轉化酶2視為新冠病毒進入細胞的關鍵時，沃爾斯的團隊發現，這與他們的研究有重要的重疊之處。

格羅寧根大學醫學中心共同進行研究的醫師伊茲亞.薩瑪（Iziah Sama）指出，「我們發現最強的生物標誌物之一『血管收縮素轉化酶2』，在男性中比女性高出許多，我意識到這可能可以解釋，為何男性死於新冠肺炎的可能性比女性更大」。

沃爾斯和薩瑪指出，血管收縮素轉化酶2不僅存在於肺部，心臟、腎臟和血管細胞組織也都有，而睪丸中的含量更是特別高。因此，當血管收縮素轉化酶2大量存在於睪丸中，也可能部分解釋了為何男性體內的濃度較高，以及為何男性更容易感染新冠肺炎。