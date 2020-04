南非總統教戴口罩　「一時手殘」糗蓋在眼睛上...慘淪「蒙面俠」

▲拉瑪佛沙昨日在記者會上出糗。(影/翻攝自youtube)

實習記者崔子柔/綜合報導

南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)昨(24)日在一場記者會上,示範如何戴口罩,結果一不小心沒戴好,手忙腳亂之下看起來像個「蒙面變態」,引起大批網友討論,甚至發起hashtag挑戰。

根據BBC報導,南非上(3)月26日實施封城禁令,近日已慢慢鬆綁。拉瑪佛沙總統24日在記者會上,仍呼籲民眾出入外公眾場合時,還是得戴上口罩,並在記者會上示範,結果他戴好左耳之後,右耳怎麼勾也勾不到,口罩遮在眼睛上遮了5秒左右,整個過程花了10秒才將口罩戴好。

▲手語老師的表情有些無奈。(圖/翻攝自YouTube)

這段畫面讓網友大肆討論,甚至在推特上出現#MaskOnChallenge、#CyrilMaskChallenge的hashtag,許多網友爭相模仿把口罩戴在眼睛上。拉瑪佛沙今日回應,「昨天的舉動讓大家見笑了,我會再發一支影片,示範怎麼好好戴口罩,歡迎大家來看。」

So Wsup guys why am TRENDING?#MUSK @elonmusk @mafekefekeng



!!Oh the other Mask #maskchallenge #MaskOnChallenge #CyrilMaskChallenge pic.twitter.com/cWtPNJVffU