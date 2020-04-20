元大人壽再獲ISO 27001資訊安全管理驗證　落實資安管理「3層次防護架構」

▲元大人壽宣布再獲「ISO 27001資訊安全管理系統」國際標準驗證。（圖／元大人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

經英國標準協會（BSI）重新評鑑，元大人壽再度通過並獲得「ISO 27001資訊安全管理系統國際標準」證書。元大人壽表示，為推動數位化金融服務，保護客戶資料安全，已於2017年通過「資訊安全管理系統」（Information Security Management System, ISMS）國際標準驗證，3年來在資訊安全管理上堅持與國際標準同步，致力於建置更優質的資訊安全防護機制。

英國標準協會（BSI）台灣分公司營運長謝君豪表示，元大人壽多年來依循ISO 27001與BS 10012這兩項資安與個資保護國際標準，建置適足的內控措施與管理制度，除了持續提升電子商務服務的資訊安全外，更全面強化消費者機敏的個人資料保護。

謝君豪說，在本次ISO 27001資訊安全管理系統3年度的重新評鑑中可看到，為因應相距不遠的國內外法規要求，元大人壽無論在資訊系統的存取控制、系統開發與日常維運，以及營運持續管理等方面都有顯著成長，積極回應主管機關為加強國內金融數位監理與風險控管所提出的「8大強化措施」，持續優化控制措施之有效性來幫助組織達到經營目標。

在主管機關近幾年的要求下，金融保險業及消費者都非常關注資安與個資議題。元大人壽建置的資訊安全防護系統，除為公司資料與系統合理、合法使用外，更以「保護資訊資產安全」及「維持業務持續運作，以達企業永續經營」為目標，並將「保護保戶個資安全」列為最重要任務之一。

元大人壽表示，資訊安全防範重點在於攔截防護、加密防護、稽核記錄等3層次資料防護架構，守護公司資料與系統的安全，打造安全的資訊使用環境，並落實資訊安全管理精神：「機密性」、「完整性」及「可用性」，方可建立安全可信賴的資訊服務。

透過BSI三年一次的重新評鑑作業，使元大人壽於資訊安全強化更有動力，落實國際標準以符合主管機關要求。元大人壽強調，未來也將因應數位化科技發展與精進，持續建置更嚴謹、安全的資訊防護系統，維護保戶各項權益，並研發各種保障型商品及多元服務，讓保戶在人生各階段都能獲得妥適的幫助。