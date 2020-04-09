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Emoji 14.0新表情符號將延遲半年發表　2022年才會在手機上看到

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▲emoji。（圖／記者陳心怡攝）

▲今年秋季更新後，預計至2022年前iPhone都不會再添增Emoji。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

Unicode Consortium（統一碼聯盟）周三（8日）宣布，受到新冠肺炎大流行的影響，預期於明年3月推出的第14版Unicode標準Emoji將延遲6個月發布，即2021年9月，而已於今年3月10日發布的Unicode 13.0 Emoji則不受此影響。

Unicode聯盟很大程度上是依靠志願者的努力，聯盟主席Mark Davis在聲明中表示，「我們的貢獻者們目前有很多事情要做，我們認為這對我們的志願者及依賴該標準的組織來說是最有利的，因此今年我們無法按過去遵照的時程表進行。」

不過Unicode 14.0的延遲不會影響Unicode 13.0的更新，而今年Emoji的提交截止日期也將推遲至9月。至於其他兩個Unicode主要的項目ICU和CLDR則同樣不受影響，維持春季及秋季6個月的更新周期，儘管今年的更新比重可能會輕一些。

開發人員要將新的Emoji合併至設備中通常需要一段時間，舉例來說，今年3月發布的Unicode 13.0 Emoji大多得等到今年秋季才能在手機上使用。如預期蘋果即會於今年秋季透過軟體更新將今年3月的Unicode 13.0添增至iPhone、iPad等產品中。

此外，Unicode 14.0的延遲也意味著原定於2021年秋季將添增的新款Emoji同樣也會被延遲6個月。換句話說，今年秋季添增了Unicode 13.0 Emoji後，iPhone於2022年以前將不再添新的表情符號。

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