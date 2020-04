快訊／英國首相「懷孕女友」出現病症！勇敢發推特：我不需要檢驗

▲英國首相強生與女友席孟茲。(資料照/達志影像/美聯社)



記者許力方/綜合報導

英國首相強森(Boris Johnson)3月27日宣布確診新冠肺炎,身邊不少內閣高官也都被感染,外界也十分擔心懷孕的女友也被感染,當地時間4月4日,「第一女友」席孟茲(Carrie Symonds)表示出現類似症狀,但尚未接受檢測,她還在推特上說,過去一周因出現症狀臥床休息,但「我不需要檢測,經過7天的休息,我感覺更強壯了,而且正在康復中。」

事實上,強森自3月27日確診之後一直接受隔離,儘管他說已經覺得好多了,並且隔離7天,但仍有症狀,且仍然再發燒,也因此按照政府的建議,他必須自我隔離直到症狀好轉、消失,並且檢驗結果為陰性為止。



I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.