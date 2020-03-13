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嘉義國際藝術紀錄影展　3/13至3/29周末文化局演講廳放映

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▲2020嘉義國際藝術紀錄影展。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020嘉義國際藝術紀錄影展。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義國際藝術紀錄影展 CIADFF (Chiayi International Art Doc Film Festival)今年正式邁向第七年，持續聚焦於「藝術紀錄」領域，呈現影像紀實的多采面貌。影展自3月13日起至3月29日期間，每週五六日於嘉義市政府文化局演講廳進行放映。市長黃敏惠邀請大家一同體驗「創造真存在」影展所帶來的藝術概念啟發。

黃敏惠表示，小小的嘉義市有著巨大的藝術創作能量，讓世界看到嘉義市，我們更感謝藝術總監黃明川及創作團隊，把最真實具有價值的藝術紀錄片帶回來臺灣，帶回來嘉義市辦影展播放，並藉以探討社會人文的真實困境及狀況。國際藝術紀錄影展，在嘉義市生根並發揚光大。

藝術總監黃明川表示，台北的媒體朋友很好奇，為什麼嘉義市能持續辦理國際影展並且邁向第七年？黃明川說這和嘉義傳統文風及深厚的文化底蘊有關，黃明川說，想要看最好的國際藝術紀錄片，就在嘉義市，歡迎大家來嘉追「國際藝術紀錄影展CIADFF」。

黃明川也特別向大家介紹其中一個亮點，國內的焦點導演藝術家崔廣宇，在90年代就大量創作自拍紀錄片藝術作品，並獲得歐洲文化藝術界的肯定。因此今年影展開創「自拍行為錄像」進入國際影展的先鋒，挑戰何謂「紀錄」的定義，什麽叫做「拍片」？如何經由觀賞看到真正的自己，尤其在這充滿創造性卻時常不被認可的時代。

本次嘉義國際藝術紀錄影展關注印度紀錄片，也搜羅其人文精華於今年的專題當中；更遙遠地指向土耳其，這古老歐亞大國亦帶來不可思議的當代圖像，有太多值得臺灣深入理解的複雜世界。

▲2020嘉義國際藝術紀錄影展。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020嘉義國際藝術紀錄影展將放映「思想大翻轉Thinking Revolution」。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市立美術館介紹，本屆影展彙集國內外優秀藝術紀錄片作品，共由八大放映單元組成，分別為：「行為／藝術單元Performance/ Art」、「印度光譜Spectrum of India」、「融入土耳其Inside Turkey」、「感性不休息Momentum of Senses」、「叛逆歸屬Resistance to all」、「思想大翻轉Thinking Revolution」、「奮進或等死Risk or R.I.P.」、「當代陶藝特別單元－世界新天目Fire in Heart」，總計有46部作品參展。

影展除了在嘉義市政府文化局演講廳進行主軸放映之外，此次開幕放映更是於嘉義市政府文化局文化廣場盛大舉辦。分別在兩處特色場域：「25x40藝文空間」及「嘉義舊監宿舍群」(矯正塾1921)，共同舉辦合計六場次之教育推廣放映。

影展期間亦舉辦講座活動，包括兩場校園推廣講座和兩場專題講座。校園推廣講座於「南華大學」及「國立嘉義大學」舉辦，為兩所學校帶來富含活力及深度的影像鑑賞。專題講座則以「印度光譜」單元和「行為／藝術」為兩大主題進行延伸，前者將以印度導演拉非・阿里亞Rafeeq Ellias擔任主講人，後者則邀請謝佩霓教授擔任主講人，藝術家崔廣宇、甘燿嘉、鄭宇翔參與會談，邀請影迷一同共襄盛舉。

▲2020嘉義國際藝術紀錄影展。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲西田社布袋戲劇團。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次記者會的表演活動由西田社布袋戲劇團主演黃明隆老師，結合防疫打擊瘟神的「請神降妖」掌中布袋戲表演，表演內容為影展記者會現場增添歡樂氣氛並讓現場貴賓開懷大笑掌聲不斷。

更多活動詳情，請至活動網站http://2020.chiayi.film/與活動官方Facebook（https://www.facebook.com/ciadff）查詢。

▲2020嘉義國際藝術紀錄影展。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020嘉義國際藝術紀錄影展。（圖／記者翁伊森翻攝）

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