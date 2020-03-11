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「請跟我結婚」正妹近距離告白　普丁淡定妙回應

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▲▼ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日與高階軍官會面。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁被美女大膽示愛。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

領袖人物的魅力常讓支持者為之瘋狂！俄羅斯總統普丁（ Vladimir Vladimirovich Putin）在6日視察伊凡諾沃市（Ivanovo）時，人群中有一位勇敢的女孩，在與普丁握手的同時，熱情說出「請與我結婚」。68歲的普丁不愧是一國領袖，聽完之後淡定的回道，「這真是個好提議，非常感謝」用大方態度化解女孩的求婚。

除了大膽示愛之外，這個女孩還透過普丁的助理轉交自己的連絡資訊。事後，普丁也在婦女節於臉書上分享這個插曲，「伊凡諾沃市自蘇聯時代就以『新娘之都』聞名，大量的婦女在紡織工廠工作。現在伊凡諾沃市是工業重鎮，也依舊有許多婦女在那裡工作。」

普丁的私生活一直是外界所好奇的話題，自從2013年他自爆與夫人露蜜拉(Lyudmila Ocheretnaya)離婚後，近年來還有他與奧運體操金牌選手卡巴耶娃(Alina Kabaeva)結婚、生子的傳聞。在2018年底的一場記者會上，有位男記者更犀利問普丁「何時會再婚？」、「將要娶誰？」普丁只是神秘的表示「之後會結婚的」。

 
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