「請跟我結婚」正妹近距離告白　普丁淡定妙回應

▲俄羅斯總統普丁被美女大膽示愛。(圖/路透)



實習記者簡立宇/綜合報導

領袖人物的魅力常讓支持者為之瘋狂!俄羅斯總統普丁( Vladimir Vladimirovich Putin)在6日視察伊凡諾沃市(Ivanovo)時,人群中有一位勇敢的女孩,在與普丁握手的同時,熱情說出「請與我結婚」。68歲的普丁不愧是一國領袖,聽完之後淡定的回道,「這真是個好提議,非常感謝」用大方態度化解女孩的求婚。

除了大膽示愛之外,這個女孩還透過普丁的助理轉交自己的連絡資訊。事後,普丁也在婦女節於臉書上分享這個插曲,「伊凡諾沃市自蘇聯時代就以『新娘之都』聞名,大量的婦女在紡織工廠工作。現在伊凡諾沃市是工業重鎮,也依舊有許多婦女在那裡工作。」

普丁的私生活一直是外界所好奇的話題,自從2013年他自爆與夫人露蜜拉(Lyudmila Ocheretnaya)離婚後,近年來還有他與奧運體操金牌選手卡巴耶娃(Alina Kabaeva)結婚、生子的傳聞。在2018年底的一場記者會上,有位男記者更犀利問普丁「何時會再婚?」、「將要娶誰?」普丁只是神秘的表示「之後會結婚的」。

'Marry me, please!' - young woman tells #Putin at meeting with citizens#Russia pic.twitter.com/2NfKtN3S3y