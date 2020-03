防疫隔離難復工　NASA：中國空汙大改善

▲大陸空汙大幅改善。(圖/路透)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國太空總署(NASA)公布中國大陸地區最新衛星圖像顯示,2020年二氧化氮的含量明顯下降,並認為這與新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發,廣泛地區無法上工有關。

根據BBC報導,二氧化氮主要是從汽車、發電廠和工廠等排放出的有毒氣體。衛星圖像顯示,一開始是武漢地區的二氧化氮含量迅速下降,接著全大陸的二氧化氮都有減少的趨勢。

Air pollution maps of #China before and after the spread of #coronavirus. Source: NASA pic.twitter.com/Nkkdrb8keM