112歲日本老人成全球最長壽男性　秘訣是「經常笑」...曾住台灣18年

▲世界最長壽的男性渡邊千哲(Chitetsu Watanabe)。(圖/路透)

記者康心禹/綜合報導

日本老人渡邊千哲(Chitetsu Watanabe)被世界金氏紀錄(Guinness World Records)認定為世界最長壽的男性,截至2020年2月7日年滿112歲344天,12日在養老院獲頒證書,還展示親手寫的「世界一」書法作品,現場也為他準備慶祝蛋糕。他透露自己長壽的秘訣是要「經常笑、心態平靜、不生氣」。

綜合外媒報導,渡邊雖然年事已高,但健康狀況良好,閒時會寫書法打發時間。渡邊78歲的女兒高橋輝(Teruko Takahashi)說,「無論父親的年紀有多大,我都依然的尊敬他。」而渡邊的媳婦也表示,「我從來沒看過他生氣或提高音量。」

出生於1907年(明治40年)3月5日的渡邊出生在一個農民家庭,是日本新潟縣人,農業學校畢業後,20歲時移居台灣從事製糖工作,一待就是18年,二戰結束後返回日本擔任公職,一直做到退休,擁有5名子女、12個孫子、16個曾孫及1名玄孫。

上一任最長壽男性是居住在北海道的前任冠軍野中雅三(Masazo Nonaka),他在2019年1月20日去世,享年113歲之後,渡邊被公認為全球最長壽男性。而現在世界最長壽的人,則是117歲的日本女性田中加子。

