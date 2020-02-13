112歲日本老人成全球最長壽男性　秘訣是「經常笑」...曾住台灣18年

▲世界最長壽的男性渡邊千哲（Chitetsu Watanabe）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

日本老人渡邊千哲（Chitetsu Watanabe）被世界金氏紀錄（Guinness World Records）認定為世界最長壽的男性，截至2020年2月7日年滿112歲344天，12日在養老院獲頒證書，還展示親手寫的「世界一」書法作品，現場也為他準備慶祝蛋糕。他透露自己長壽的秘訣是要「經常笑、心態平靜、不生氣」。

綜合外媒報導，渡邊雖然年事已高，但健康狀況良好，閒時會寫書法打發時間。渡邊78歲的女兒高橋輝（Teruko Takahashi）說，「無論父親的年紀有多大，我都依然的尊敬他。」而渡邊的媳婦也表示，「我從來沒看過他生氣或提高音量。」

出生於1907年（明治40年）3月5日的渡邊出生在一個農民家庭，是日本新潟縣人，農業學校畢業後，20歲時移居台灣從事製糖工作，一待就是18年，二戰結束後返回日本擔任公職，一直做到退休，擁有5名子女、12個孫子、16個曾孫及1名玄孫。

上一任最長壽男性是居住在北海道的前任冠軍野中雅三（Masazo Nonaka），他在2019年1月20日去世，享年113歲之後，渡邊被公認為全球最長壽男性。而現在世界最長壽的人，則是117歲的日本女性田中加子。