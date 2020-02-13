快訊／律師彼此看不爽怒丟炸彈　印度法院爆炸多人受傷

記者丁維瑀／綜合報導

《新德里電視台》報導，印度北方邦（Uttar Pradesh）首府勒克瑙（Lucknow）一處法院今（13）日下午發生爆炸事件，造成至少兩名律師受傷，目擊者表示，在現場起碼發現2枚炸彈。《今日印度》指出，據了解，疑似是兩團不同的律師代表發生爭執，才會導致這起事件。

根據《今日印度》（INDIA TODAY），勒克瑙一處法院今日傳來爆炸聲響，詳細地點位於Hazratganj，靠近當地地方法官的辦公室，其中有一人受到重傷，另外兩人則是輕傷。當地消息指出，有兩派律師團出現爭執，接著就有爆炸聲響，疑似是為了攻擊法庭上的律師所為。

勒克瑙律師協會聯合秘書長洛迪（Sanjeev Lodhi）聲稱，自己是被攻擊的目標。警方已確認，利用炸彈進行攻擊的是亞達夫（Jeetu Yadav），疑似使用當地所製造的爆炸裝置。當局正在調查這起事件時，警方又在現場發現3枚炸彈。