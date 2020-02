快訊／律師彼此看不爽怒丟炸彈　印度法院爆炸多人受傷

記者丁維瑀/綜合報導

《新德里電視台》報導,印度北方邦(Uttar Pradesh)首府勒克瑙(Lucknow)一處法院今(13)日下午發生爆炸事件,造成至少兩名律師受傷,目擊者表示,在現場起碼發現2枚炸彈。《今日印度》指出,據了解,疑似是兩團不同的律師代表發生爭執,才會導致這起事件。

根據《今日印度》(INDIA TODAY),勒克瑙一處法院今日傳來爆炸聲響,詳細地點位於Hazratganj,靠近當地地方法官的辦公室,其中有一人受到重傷,另外兩人則是輕傷。當地消息指出,有兩派律師團出現爭執,接著就有爆炸聲響,疑似是為了攻擊法庭上的律師所為。

勒克瑙律師協會聯合秘書長洛迪(Sanjeev Lodhi)聲稱,自己是被攻擊的目標。警方已確認,利用炸彈進行攻擊的是亞達夫(Jeetu Yadav),疑似使用當地所製造的爆炸裝置。當局正在調查這起事件時,警方又在現場發現3枚炸彈。

#WATCH | Several lawyers injured after an explosion rocked the Lucknow Court in Uttar Pradesh’s capital city. The crude bomb explosion sparked furious protests by the lawyers. Three live bombs were seized from the premises of Wazirganj Kachehri. https://t.co/8alZ191srO pic.twitter.com/YAWw2xaPQn