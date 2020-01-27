抽油煙機詭異堵塞！她拆開管線霸氣一抓　竟挖出巨無霸鳥巢

▲原PO發現抽油煙機的管路內有大量的粉塵，清出來才發現是鳥巢。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

「排煙裝置竟然被鳥兒築巢了！」一名女網友在臉書「爆廢公社」表示，自己家日前開火煮飯時，發現煎魚產生的煙霧怎樣都排不出去，不料拆開抽油煙機檢查後發現，原來是有鳥兒在排煙管內築巢了，最後掃出一整碗樹葉枯枝，讓她看了真的超級傻眼。

原PO表示，她的母親日前在家煮晚餐煎魚，發現抽油煙機煙吸不太上去，認為抽油煙機又壞了，不料「在清掃的過程中，管子突然脫落，掉落不明屑屑，結果手一伸進去，就抓出了鳥巢」，她還是第一次看見鳥巢會築在抽油管內，「應該是我們家的排氣孔沒有任何遮罩，才會讓小鳥們都來築巢啦。」

▲原PO分享全文及網友回應。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片中可以看見，原PO從油煙管內抓出來的樹葉枯枝，放在鐵碗內可以堆出一座大大的小山丘，可見這一個鳥巢應該已經築了相當長一段時間。原PO進一步透露，由於這台機器很少使用，原本以為是被灰塵等異物塞住，沒想到竟然是鳥巢，事發後已經在外牆煙管安裝網子。

網友紛紛表示，「煙燻烤小鳥肉，台灣叫甘蔗鳥」、「排油煙機管外面套上洗衣網，就可以防止小鳥在裡面築巢。」還有不少人表示，自己也遇過同樣狀況，看來這已經是住家通病，「我家也是一樣，但是我家住7樓」、「我的也有，三樓」、「我家15樓，白尾八哥天天在排煙管裡走來走去」、「你不是第一個哈哈，因為我看對面住戶的排風口，也是有鳥在裡面蓋房子生小孩」。