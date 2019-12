到處都是總理的臉　紐西蘭人推「#TurnArdern」運動把她翻過去

▲推特上出現「#TurnArdern」運動。(影/翻攝自推特/@simonlinch)

實習記者崔子柔/綜合報導

紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)有張漂亮的臉蛋,也備受媒體關注,許多報章雜誌的封面都是她。近日有民眾發起「#TurnArdern(把阿爾登反過來)」運動,要把封面是阿爾登的刊物都翻到背面,並發到社群上標註相關標籤。

根據外媒報導,「#TurnArdern」由66歲基督城的砌磚工人威爾森(Colin Wilson)發起,他提到,「民眾想要的是一位總理不是時裝模特兒,阿爾登把太多時間花在梳妝拍照,而不是專心管理政事。」希望藉由這個行動能減少雜誌銷量,讓她專心處理貧困兒童、住房危機之類的問題。

目前已有數百人跟隨這個活動,他們將各銷售門路中封面為阿爾登的報刊「翻到背面」,讓阿爾登的臉不再頻繁出現在每個角落。

Can #JacindaArdern live up to her promise? What does her new style of leadership look like in practice? And what can we learn from the world's reaction to this inspiring leader? https://t.co/7GV88RA3BQ pic.twitter.com/ue6wPHnRV8