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平安夜一家3人渡假村泳池溺斃　警方公布姓名「水泵發現泳帽」

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▲▼英國一個家庭在平安夜前往西班牙一處酒店度假，結果3人最後在游泳池溺斃。（圖／路透）

▲本來是平安夜出遊，最後卻發生悲劇。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國一個家庭平安夜前往西班牙一處酒店旅遊，結果3人最後在游泳池溺斃。西班牙警方如今公開罹難者姓名，分別是52歲父親加布里埃爾（Gabriel Diya）、16歲兒子普雷伊斯-伊曼紐爾（Praise-Emmanuel Diya）與9歲女兒康弗（Comfort Diya）；警方也在泳池水泵取回女孩的泳帽，但並未發現設備有任何問題。

《衛報》報導，根據西班牙警方說法，康弗當時在一家渡假村泳池玩耍卻陷入困境，她的父親與哥哥跳入池中試圖救她，但3人都在水中掙扎，儘管池邊的民眾試圖幫忙，3人仍不幸當場死亡。一名目擊者告訴《鏡報》，執行心肺復甦術（CPR）時，加布里埃爾的老婆在旁邊祈禱。

西班牙警方除了公布3名死者姓名，也證實死因為溺水所導致。事件發生後，警方從泳池水泵找到女孩的泳帽，不過，池中的過濾與水泵系統都沒有任何異狀。《每日郵報》報導，這家人並不是很會游泳。

渡假村的工作人員告訴西班牙媒體，員工當時聽到呼救聲後便趕緊衝到池邊，施行心肺復甦術與使用去顫器，試圖拯救溺水的父親與他2名孩子。據了解，調查人員特別關注泳池的過濾系統，也採集池水進行分析。

▲▼英國一個家庭在平安夜前往西班牙一處酒店度假，結果3人最後在游泳池溺斃。（圖／路透）

▲父親與兒子、女兒溺水身亡。（圖／路透）

渡假村的管理部門已對此事展開內部調查，同時否認任何疏失，堅持泳池沒有問題，完全符合標準。然而當地媒體指出，事故發生時，池邊並沒有救生員值班，現在還重新向大眾開放。

熟知這家人的鄰居表示，這家人非常虔誠、友好且謙虛，無法相信這起悲劇。加布里埃爾生前在倫敦擔任牧師。

►平安夜發生悲劇　9歲妹泳池溺水...父兄下水救人「3人全溺斃」

 
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