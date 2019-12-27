瘋電影／兔嘲男孩　愛是世上最大的武器

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完試片就收到電影榮獲金球獎最佳男主角和最佳影片入圍的訊息，真是實至名歸的好作品，透過一個小男孩的世界去理解成人的錯誤政治影響，以及被扭曲的整個世代價值觀，也因這個男孩的親身經歷而扭轉了大環境錯誤方向的引導，非常厲害的結構設計，太言之有物也能在限縮的精簡預算中，傳遞出戰爭的殘忍視覺，非常推薦。

輔導級也就是國中以上便可以來閱讀這部電影，除了劇情流暢好看，母子情感清新脫俗，面對外來不被歡迎的人口，小男孩因為相處而改變了偏見，甚至成為好朋友後願意冒險相救，這就是人性最珍貴的溫暖，這個世界試圖的釋放這種溫暖，以歐洲最明顯，但是釋放溫暖時自己也會時不時被傷害，以至於釋放善意到底是利他害己還是利人利己，電影很高明的在教育下一代，寬容與珍惜，正因為這些人性，便不會輕易挑起戰爭，從畫面看到，戰爭的無情與殘酷，不論是那種原因都不可以以傷害他人身體作為方法，但人類的智慧實在太有限了。

非常推薦的五星級作品，帶孩子閱讀是不錯的娛樂休閒活動，這個男孩絕對是演戲天才。

片 名：兔嘲男孩

英文名稱：Jojo Rabbit

類 型：劇情、喜劇

口碑場日期：12-27 ~12-29

上映日期：2020-01-03

片 長：108分鐘

導 演：塔伊加維迪提(Taika Waititi)

演 員：史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson) 、 瑞貝爾威爾森(Rebel Wilson) 、 山姆洛克威爾(Sam Rockwell) 、 史蒂芬默錢特(Stephen Merchant) 、 塔伊加維迪提(Taika Waititi) 、 Roman Griffin Davis 、 阿爾菲艾倫(Alfie Allen) 、 湯瑪遜麥肯錫(Thomasin McKenzie)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

一個10歲的小男孩在大時代的動盪下，他要面對…

國家機器的操弄、意識型態的禁錮、家庭信仰的衝突…

他的小腦袋開始錯亂

他要釐出個真理

他要找到他的生存之道

所以…

他要…

吐嘲這個世界、吐嘲他的信仰、吐嘲他的親友

雖然他膽子如兔子般的小

但他卻有著想與世界爭論的吐嘲決心

他是 「兔嘲男孩」



好萊塢另類鬼才導演—塔伊加維迪提，聯手福斯探照燈推出二戰黑色幽默諷刺大作。喬喬（羅曼格里芬戴維斯 飾） 身為一個希特勒青年團學員，除了滿腔愛國熱血外，還有個神秘的幻想好友，只是他長的竟然和元首—阿道夫希特勒一樣！



某天當他赫然發現母親（史嘉蕾喬韓森 飾）竟然在家私藏一名猶太少女時，而這名陌生的猶太人並沒有像青年團教官們說的那麼糟糕，喬喬心中的價值觀陷入一片混亂，他只能靠著他那幻想神秘好友，幫助他面對那盲目的愛國情操。

▲戰爭場面帶出戰爭的代價。

▲小男孩心裡住著一個希特勒。

▲媽媽有著新時代女性的前衛想法及做法。

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