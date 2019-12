男溜進墨西哥總統府附近開槍4死2傷　100名警察到場戒備

▲國家宮周邊情形一度相當混亂。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

根據墨西哥官員說法,該國總統府所在的國家宮(National Palace)附近7日發生槍擊事件,造成4死2傷,這起事件出動100多名警察迅速趕到現場。墨國總統羅培茲(Andres Manuel Lopez Obrador)當時則在首都外行動。

《路透社》報導,墨西哥城(Mexico City)警方表示,根據初步報告,一名持有武器的男子先走進國家宮周邊一條巷弄的建築物,似乎想要上廁所,當時有2人出面喝止,他竟突然開槍。警方到場時,發現4人身上都有槍傷躺在庭院,警方也對著槍手開槍。

A shooting 100ft from the National Palace left 4 people dead, including an armed man, 2 others were injured.

It happened at #7 Licenciado Verdad street in front of the visitors' entrance of the Palace.

There are dozens of police and several first responder units at the scene. pic.twitter.com/kDKmMg0lTC