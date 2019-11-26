領不到掛號7PUPU！郵局外「潑灑汽油」害路人慘摔　他一看秒跑上前扶：對不起

▲張男一氣之下潑灑汽油。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、林昱萱／台北報導

台北市文山區木新路三段的樟腳里郵局，25日發生一起潑油漆事件，當時一名張姓男子因為沒領到掛號信，竟然就憤而拿汽油在附近的人行道潑灑。特別的是，張男看到有人因此滑倒之後，瞬間冷靜下來，還相當有禮貌的去將人扶起來並道歉，但就算事後已經冷靜悔改，他的行徑依舊觸法，仍被警方依法送辦。

這起事件發生在25日下午，事發當時張男在郵局裡疑似因為掛號信的問題，與員工發生爭執，過程中甚至放話說要放火。張男氣沖沖地離開沒多久，果真買了汽油到附近的人行道潑灑，還導致無辜的路人因此而滑倒。

張男看到民眾因此滑倒後，還特地上前去將人扶起來並道歉。對此，一名目擊者在臉書「木柵社團」表示，當時張男在郵局內一邊憤怒地罵髒話、一邊一直問掛號信的事，後來就在郵局門口、外面的人行道潑汽油，「害路過的路人滑倒，他還去扶起來，一直說對不起，我就在旁邊一邊排隊一邊看鬧劇，整個很無言。」此外，張男雖然事後已有悔意，但他的行為依舊觸法，警方訊後依公共危險及恐嚇罪嫌將他移送法辦。

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