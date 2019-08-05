保存族語文化！吳明義阿美族語辭典發表　獲頒原民專業獎章

▲▼原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod（左），頒發一等原住民族專業獎章，以表彰吳明義教授（中）對保存阿美族語言文化、教育與學術發展之重大貢獻。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod，5日在美族學者吳明義教授的阿美族語辭典新書發表會上，頒發一等原住民族專業獎章，以表彰吳明義教授對保存阿美族語言文化、教育與學術發展之重大貢獻。



現年85歲的吳明義台灣師範大學教育學系、台灣神學院道學碩士，赴美國哥倫比亞神學研究院取得神學碩士，再拿到美國聖查理斯大學（St. Charles University）哲學博士學位。返國後，曾任教玉山神學院、東華大學、慈濟大學。也擔任過原住民族族語教材編輯委員及原住民族語言能力認證命題委員，長期投入教育、學術，以及阿美族語研究與記錄，並創立臺灣阿美族語言永續發展學會，培養眾多原住民族知識教育專業人才，居功厥偉。



夷將‧拔路兒主委表示，吳教授在族語復振上的成就，是阿美族甚至是整個原住民族的學習典範。自從106年6月「原住民族語言發展法」生效後，原民會「設立各族語言推動組織」建構族人自主決定族語保存、研究與發展之場域與平台、「設置族語推廣人員152名」強化族語學習及使用力度、「搶救原住民族瀕危語言」推動台灣首創師徒制族語教學、「推動原住民族公文雙語書寫」、「補助原鄉辦理機關、地名及公共設施族語標示」營造族語親善環境、「設置全國7所原住民族語言學習中心」培育族語師資與提供族語學習機會，以及籌備設置「財團法人原住民族語言發展基金會」積極推動族語研究與發展。

▲吳明義教授表示，從主委手中領到這個獎，實在是最高興的事。



原民會夷將Icyang主委高度肯定吳教授將畢生對阿美族語言的認識，吳明義教授結合國外留學經驗與長年身處阿美族部落生活的體驗，埋首十年，踽踽獨行，首創可中英文查詢檢索的「阿美族語辭典」，收錄超過3萬筆以上詞條，將阿美族語言文化推向國際，成為許多阿美族語的學習者和教學者仰賴的寶典。夷將‧拔路兒高度吳教授在民族知識和教學上的成就，也對吳明義教授為語言文化傳承奮鬥精神感到欽佩。

吳明義因中風拄著拐杖，今天在妻子攙扶下出席受獎。吳明義表示，雖然中風造成行動不便，但腦子不受影響，還有很好的思考能力，可以繼續為族人服務。從主委手中領到這個獎，實在是最高興的事。