屁孩搭電梯對門口小便！她一踏入「鬼片綠光」瞬間上演…恐怖火花秒狂噴

▲屁孩搭電梯小便，造成女子進電梯後碰到「鬼片場景」。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男童近日搭乘社區的電梯時，趁著空間沒有其他人的狀態下，竟偷偷脫下褲子對著門口小便。20分鐘過後，一名女子走進電梯的瞬間，燈光忽然異常閃爍，宛如鬼片場景一般，下一刻，門口猛然竄出恐怖火花，讓她嚇得趕緊逃出門外，電梯門也在不到1秒的時間自動關上。網友看完後紛紛痛罵屁孩「有夠沒家教」。

▼屁孩對著門口尿尿。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在廣東省梅州市五華縣的一處社區，一名男童7日搭乘電梯時，趁著裡面沒人的情況下，偷偷拉下褲子並對著門口撒尿；不料20分鐘過後，一名無辜的女子進到電梯時，天花板的電燈忽然閃成「鬼片綠光」，門口也瞬間冒出大量火花，讓她嚇得趕緊往外移動。

▼電梯門口狂冒火光。（圖／翻攝自微博）

從影像可見，女子逃命之際，電梯門也迅速自動關上，電燈則全部熄滅，讓空間頓時陷入黑暗；管理員事後表示，電梯之所以發生異常，是因為男童撒尿導致電梯線路短路，才會發生著火損壞的情況，好在事件並未造成任何人員傷亡，但電梯的維修費恐怕要花費至少1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）以上。

▼女子嚇得趕快朝門外移動，電梯門也同時瞬間關上，電燈則熄滅了。（圖／翻攝自微博）

網友見到恐怖一幕都在底下留言回覆，「怎麼沒電死屁孩」、「跟路邊的狗有什麼兩樣」、「這個年紀的孩子應該都知道這樣做很缺德吧」、「維修費請叫男童付清」、「妨害公共安全，可以抓去關嗎？」、「那個小姐明顯嚇壞了，電梯閃成這樣嚇死人」、「好沒水準，家裡沒在管嗎」。

▼屁孩電梯內尿尿，害後面搭乘的小姐嚇壞。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）