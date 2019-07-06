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42年來首見！兒撿到1.3kg「巨無霸牡蠣」　他一看驚：活了至少30歲

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▲牡蠣。（圖／記者陳明仁攝）

▲一般牡蠣重量約在500克上下，養殖壽命約20年。（圖／資料照）

國際中心／綜合報導

台灣人愛吃海鮮，各種牡蠣料理更不在話下，但重達1.3公斤的牡蠣你有看過嗎？法國一名10歲男孩日前在河口玩耍時，撿到一顆奇妙的石頭，沒想到事後經海鮮養殖員鑑定，竟是一顆活了超過30年的「巨無霸牡蠣」，讓所有人跌破眼鏡。

綜合外媒報導，10歲男童魯迪（Rudy）3月某一天跟朋友到塔勒蒙聖伊萊爾（法語：Talmont-Saint-Hilaire）附近的河口玩耍，期間撿到一個長約27公分、重達1.3公斤的詭異石頭，但因為無法判斷是鵝卵石還是貝類，索性把它當成戰利品，帶回家給擔任牡蠣養殖員了老爸雅克（Jacques Petitgas）鑑定。

當時雅克一看大驚失色，「我從事養殖牡蠣這行42年，從未見過這麼大顆的牡蠣。」因為一般而言，貝類重量在400到600克之間，壽命約20年，野生可達30年，但這顆「巨無霸牡蠣」不僅是正常重量的3至4倍重，而且年齡介於30到40歲，相當罕見。

雅克說，這顆「巨無霸牡蠣」太過珍貴，為了避免被他人捕撈、吃掉，將轉移到牡蠣公園，再放籃中沉入河內養殖，持續追蹤牠的生長情況，未來也會有科學家造訪研究。

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關鍵字：巨無霸牡蠣

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