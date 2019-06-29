住宿遇它直接不洗頭！吹到冒煙、斷電又卡頭髮　她曝經驗…網共鳴：真的

▲許多網友紛紛留言說，非常不喜歡使用這類型的固定式吹風機。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「上次住宿吹到冒火花，快嚇死。」一名女網友日前在臉書「爆廢公社」分享一張照片說，自己只要出門旅遊在外面住宿，看見提供的是固定式迷你吹風機，那一晚她一定就會直接不洗頭，好奇「有人也跟我一樣嗎」。文章分享後，引發了超過1千則留言，不論男女網友都共鳴說「超難用第一名，乾脆自己帶。」

原PO在臉書「爆廢公社」表示，「我家的老公一直說我，對這種吹風機（固定式的迷你吹風機）很有意見」，因為只要出門旅遊在外面住宿，發現旅館式提供這種固定式的迷你吹風機，她一定會直接耍廢不洗頭。她也好奇「有人也跟我一樣嗎？」

▲原PO表示，只要旅館提供的是迷你吹風機，她一定會直接不洗頭。（圖／翻攝自爆廢公社）

文章分享後，吸引超過1千名網友留言討論，不論男女網友都共鳴說：「超級難用，已經要吹很久了，還斷電好幾次」、「按到手抽筋頭髮也還沒乾」、「超燙風又超小、吹到頭皮都焦掉也吹不乾」、「史上最難用的吹風機」、「有的還要一直按著，風又小」、「用一次就永久回避，長頭髮會吹很久，頭髮會卡進去。」

還有人說：「我是男的，但也會自己帶，真的沒辦法才會用」、「這個其實是掌型小電風扇啦」、「長髮的絕對會吹到厭世」、「看到是這種吹風機，連吹都懶的吹了，自然風乾還比他快」、「長頭髮都要吹到天荒地老，中間還會給你斷電」、「還好我都光頭。」