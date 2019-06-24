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高峰非營利幼兒園動土　打造森林庭園2020年起招生

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▲新竹市副市長沈慧虹帶領大家上香祈福。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹帶領大家上香祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

高峰國小位於高峰地區鄰近竹科，人口持續增長、就學需求也增加，今日市府舉辦高峰非營利幼兒園動土，擴建後原招收90名的小型幼兒園，將增加名額共招收150位幼兒，建築更邀日本名設計師手塚貴晴給予意見，打造融合周遭自然環境的森林庭園幼兒園，白色斜屋頂簡約設計也格外吸睛，新竹市副市長沈慧虹說，共投入4711萬打造高峰非營利幼兒園，預計明年8月完工，盼讓幼兒在自然、舒適、的想像空間安全學習成長。

為了提供幼兒自然友善的學習環境，高峰國小非營利幼兒園從興建開始，就透過「新校園運動」工作坊，還邀請日本首屈一指的幼兒園設計師手塚貴晴與該案建築師互動，更與校方、地方人士多次磋商討論孩子需求，規劃出巧妙利用高峰國小周邊自然環境的森林庭園，建築本身以多層次的白色斜屋頂最吸睛，更打造具風雨操場功能的戶外活動場所，讓幼兒園空間自然與戶外融為一體。

新竹市政府教育處指出，預估高峰地區未來人口增加，國小可能有增班需求，因此妥善運用高峰國小校內老舊籃球場，報廢後重新活化興建幼兒園舍，完工後，預計可以招收5班，未來高峰非營利幼兒園將成為可納量150名幼兒的大型幼兒園。

沈慧虹指出，新竹市向教育部爭取約4000萬共投入4711萬打造幼兒園，努力增加公幼及非營利的名額，預計明年8月完工，興建幼兒園專用園舍後，原先只能容納90人的高峰非營利幼兒園將提高招收量至150人。園舍採用玻璃天窗，除了讓空間採光良好，也是一處可遮蔽風雨的戶外活動場所，幼兒可不受氣候影響進行各項活動。

沈慧虹指出，未來活動教室更能延伸至相鄰的後院，使幼兒的活動場域更可延伸至戶外，與大自然的環境接軌。自然環境的薰陶是培養幼兒不受限創意的最佳園地，新園舍希望讓幼兒能在自然、舒適、溫馨及充滿自由發展的想像空間中安全學習成長。

高峰國小校長劉向欣表示，未來幼兒園的幼兒在高峰地區豐富的自然環境下安全的成長，親近自然與大自然融為一體，高峰非營利幼兒園具有獨特園本特色，讓幼兒家長更安心放心。

教育處長黃錦能指出，林智堅市長上任後持續增加公幼與非營利幼兒園入學名額，盼減輕更多家庭的負擔，除本園與上月動工的三民國小附設幼兒園，華德福實驗小學與關埔國小附設之非營利幼兒園也持續推動中，4所學校爭取中央經費超過1億，投入共超過1.7億元，全市公幼與非營利幼兒園所名額將增加1,380個名額。

教育處長黃錦能指出，市府近年來積極的努力改善幼兒園的教育環境，透過有限的經費，結合國內外教育建築的經驗，讓教育建築更貼服使用者及教育專業需求，發揮在教育現場的最大值，將是未來改善幼兒園的教育環境的努力方向。

新竹市長林智堅感謝市立幼兒園長及各校校長、園主任的努力，他表示，新竹市每年編列的預算，教育預算比例超過30%，佔總預算最高，「讓新竹市的公立幼兒園成為引導本市學前教育精緻化的先驅」，市府有義務及責任讓新竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向。

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關鍵字：高峰非營利幼兒園, 新竹市政府教育處

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