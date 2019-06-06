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當川普的面！93歲退休老兵撩第一夫人：我年輕20歲就輪不到你

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▲▼美國總統川普與梅蘭妮亞出席諾曼第登陸75周年紀念。（圖／路透）

▲川普與梅蘭妮亞出席諾曼第登陸75周年紀念。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普至英國進行國是訪問的第三天，恰好適逢二戰「諾曼地登陸」（D-day）75周年。川普與第一夫人梅蘭妮亞一同出席國家紀念儀式時，一名93歲的退伍老兵對著川普說，「如果我年輕20歲的話，可能也許就是我取她了！」聽完席話後，川普仍非常大方地用力握著老兵的手說，「你絕對可以。」

93歲的二戰退休老兵卡斯柏特（Thomas Cuthbert）因「諾曼地登陸」行動在2017年獲頒法國榮譽軍團勳章（Légion d'honneur），他在這次的75周年紀念活動上，有機會和川普說上話。川普先是握著卡斯柏特的手說，「真的非常榮幸能夠見到您，很感謝您的付出。」接著卡斯柏特看了看一旁的梅蘭妮亞，並與她握完手後，便對川普說，「她真的很棒，如果我年輕20歲的話，她就不會嫁給你了。」

這番話引來川普大笑，並再次用力地握著卡斯柏特的手說，「我相信你一定可以的。」卡斯柏特接受媒體訪問時表示，川普比他想得還要友善，對他的印象非常好，「他跟電視上的形象完全不同，他就像是個小男孩一樣，他的妻子也非常和藹可親。」

出席這場紀念儀式的還有女王伊莉莎白二世、英國首相梅伊、加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏、德國總理梅克爾等人，並發表了16國０共同聯合宣言，提到大家皆有責任不該再讓戰爭重演，「過去75年，我們勇敢站出來維護歐洲和全球和平、民主、包容，往後的日子我們將繼續團結合作，在自由遇到威脅時相挺。」

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關鍵字：川普,梅蘭妮亞,諾曼第登陸

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