當川普的面！93歲退休老兵撩第一夫人：我年輕20歲就輪不到你

▲川普與梅蘭妮亞出席諾曼第登陸75周年紀念。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普至英國進行國是訪問的第三天,恰好適逢二戰「諾曼地登陸」(D-day)75周年。川普與第一夫人梅蘭妮亞一同出席國家紀念儀式時,一名93歲的退伍老兵對著川普說,「如果我年輕20歲的話,可能也許就是我取她了!」聽完席話後,川普仍非常大方地用力握著老兵的手說,「你絕對可以。」

93歲的二戰退休老兵卡斯柏特(Thomas Cuthbert)因「諾曼地登陸」行動在2017年獲頒法國榮譽軍團勳章(Légion d'honneur),他在這次的75周年紀念活動上,有機會和川普說上話。川普先是握著卡斯柏特的手說,「真的非常榮幸能夠見到您,很感謝您的付出。」接著卡斯柏特看了看一旁的梅蘭妮亞,並與她握完手後,便對川普說,「她真的很棒,如果我年輕20歲的話,她就不會嫁給你了。」

An unexpected soundbite from #DD75 veteran Thomas Cuthbert today. He jokingly tells @realDonaldTrump that if ‘only he was 20 years younger’ while pointing to the First Lady pic.twitter.com/B52ky3NIRs