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彈劾川普調查！民主黨內部支持度竟不足　裴洛西努力滅火

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▲▼美國眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）。（圖／路透）

▲納德勒。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國民主黨籍眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）5日表示，他暫時排除了要對總統川普（Donald Trump）展開彈劾調查，不過會盡快採取法律行動，以便獲取有關俄羅斯2016年干預美國總統選舉的完整報告。他說明，在彈劾川普方面，目前還沒有得到民主黨人足夠的支持。

《路透社》報導，自4月以來，民主黨與其他團體就不斷要求彈劾川普。納德勒則告訴記者，他最終可能會對川普進行正式的彈劾調查，但現階段必須暫時排除這個做法，他會努力獲取特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的完整報告；他事後接受CNN訪問並回答，目前眾院民主黨議員並沒有很支持彈劾案。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）試圖降低外界對於彈劾案的熱度。針對彈劾問題，她指出民調顯示出選民產生嚴重的分歧，若是民主黨貿然行動，可能得承擔非常大的政治責任。

裴洛西5日在一場記者會被問及彈劾調查的進度時，她表示，「我沒有感覺到任何壓力。」她說明，毫無疑問，民主黨確切知道走在什麼樣的道路上，也清楚該採取哪些措施，雖然這可能得花費更多時間，她也尊重其他人顯露出的不耐煩。

►►穆勒辭特別檢察官　留「無限伏筆」讓川普被公審：沒說他無罪

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