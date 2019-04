影／悚！冰山突崩塌掀「千層巨浪」　遊客賞美景慘變絕命逃亡

實習記者陳妙津/綜合報導

冰島傑古沙龍冰潟湖是當地知名自然奇景,但1日時卻驚傳大片崩塌,因此掀起沿岸巨浪,讓現場遊客只能嚇得趕緊逃命,幸好最後無人傷亡。

Moment a glacier caves into a lagoon in Iceland - forcing tourists to flee as the wall of ice creates giant waves pic.twitter.com/06sWPy8RlC