影／悚！冰山突崩塌掀「千層巨浪」　遊客賞美景慘變絕命逃亡

實習記者陳妙津／綜合報導

冰島傑古沙龍冰潟湖是當地知名自然奇景，但1日時卻驚傳大片崩塌，因此掀起沿岸巨浪，讓現場遊客只能嚇得趕緊逃命，幸好最後無人傷亡。

Moment a glacier caves into a lagoon in Iceland - forcing tourists to flee as the wall of ice creates giant waves pic.twitter.com/06sWPy8RlC — Blanche V. Mercaldi (@tammytabby) April 1, 2019

▲冰島冰川崩塌，湖畔遊客驚慌逃命。（圖／翻攝自推特／@tammytabby）



據《每日郵報》報導，傑古沙龍冰潟湖於1934年至1935年間形成，位在冰島東南部的瓦特納冰川國家公園中，由瓦特納冰原漸漸融化而成，可說是座「無中生有」的自然奇景，並隨著氣候暖化，冰潟湖逐漸擴大中。

▲遊客站在冰河塊旁欣賞傑古沙龍冰潟湖的美景。（圖／翻攝自推特／@tammytabby）



冰潟湖1日一如以往聚集了許多遊客站在湖畔欣賞大自然的鬼斧神工，不料沒多久一處「Breidamerkurjokull」冰川一角，卻突發發生大規模崩塌。從現場遊客拍下的畫面可見，冰川外緣剝落後直墜入海，引發轟然巨浪，巨浪一波接著一波沖上遊客駐足的冰河塊。

遊客們見狀驚嚇地向外竄逃，悠閒的賞景瞬間變成絕命逃亡，幸好進入該地的遊客均有導遊陪同，並被事先告知若發生崩塌，應立即離開湖畔，導遊也立刻引導遊客至安全地方，據悉遊客皆平安無事，身體也沒有被噴濕。

▲▼突然巨浪一波接著一波來，沖上原本遊客駐足的冰河塊。（圖／翻攝自推特／@tammytabby）



▼湖畔遊客驚慌逃命。（圖／翻攝自推特／@tammytabby）

▼大自然再次展現威力。（圖／翻攝自推特／@tammytabby）