影／彰化2天送肉粽3次！500鄉民湧入「跟走+開直播」　破千網樂：比探險台刺激

記者黃君瀚／綜合報導

彰化縣30日和31日連2天有為上吊者者去煞的「送肉粽」儀式，地點分別在鹿港、秀水及彰化市，且都是從大馬路經過，事前就在網上掀起討論，昨日約有500位鄉民湧入現場「朝聖」，更有人開啟直播放送，吸引上千人觀看，「比探險台還刺激」！

▲彰化連連2天都有送肉粽儀式，昨晚鹿港那一場「異常熱鬧」。（圖／翻攝Jia Wei Wang臉書）

鹿港30日晚間舉行送肉粽，不少民眾聞風而至，有的步行、有的騎車，一起完成送煞至海邊的民俗儀式，現場氣氛相當熱鬧，沿途鞭炮聲綿延，猶如神明繞境一般。此外，也有「善心人士」開啟直播，將近2小時的過程高清無碼播送，讓全台各地網友身歷其境體驗，徹底的翻轉了傳統禁忌。

▲根據直播畫面，送肉粽隊伍有步行、有騎車，不少騎士並未配戴安全帽。（圖／翻攝Jia Wei Wang臉書）

直播期間，網友留言五花八門，不乏戲謔與調侃，「好看啊，不是每天都有」、「這麼多人，交替也不知道誰」、「被老爸老媽知道去看送肉粽會去（回去）會被罵」、「滿千抽獎了拉（啦）」、「老闆有帶符嗎」、「可以去領肉粽吃喔」、「肉粽送出去，錢進的（得）來，鹿港發大財！」

送肉粽是彰化縣沿海鄉鎮數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，透過除煞氣「送肉粽」科儀安民心，請法師，將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊燒掉，化解噩運。

▲近2小時直播吸引上千網友觀看，現場則聚集近500人。（圖／翻攝Jia Wei Wang臉書）

鹿港在地文史工作者莊研育認為，送肉粽透過網路及媒體相報導後，神秘面紗已經逐漸被世人認識，一切以平常心來看待。送肉粽是上吊者出殯後才辦的科儀，送的是煞氣而非亡魂，建議「生人迴避」，何況這本來就是件令人難過的事，人都有同理心，不應被當成是一樁好玩或喜事來看待。

莊研育說，送肉粽不論是從山邊還是大馬路，都由法師乩童領前行，沿路放鞭炮，還有交管隨行，至於外傳走在路上萬一看到了送肉粽，就要跟著送到結束，這都是胡扯，只要心存善念與敬意避開即可，萬一有民眾真的很鐵齒不信邪，真的要跟，那也要陽氣八字都得夠重才行。

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