白色情人節不心碎提案　如果沒有人願意一起在月光下吃泡麵

自從夏目漱石老師把「我愛你」翻成「月色真美」，關於月亮的禁忌，在不能用手指之後，又添上一筆──不能隨意對人讚美它。

但總有人想在「對的時間」聽到這句話，然後可以學韓劇歐巴很大人地回：「來我家吃泡麵吧。」你說連個蚊子聲都沒聽到？沒關係啦，人生不如意十之八九，讓藝術家教你怎麼行過生命裡的死蔭幽谷，看見新幸福。

１．自己的月亮自己愛

沒人見到月的美？那就自己誇吧，順道為它拍張網美照，向世界大聲宣告。

範例：

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俄羅斯藝術家里歐尼堤胥可夫（Leonid Tishkov）帶著私人月亮浪走天涯，行經俄羅斯、紐西蘭、日本、義大利、美國、北極以及台灣高雄等地，讓人知道和它在一起，每一刻都美。

２．天生泡麵必有用

沒人一起分享覺得不夠暖？一包滾水泡開自己吃，另一包沒人吃的，天生我材必有用，例如拿來織條圍巾，保證暖胃又暖心。

範例：

新加坡的印尼裔藝術家辛西婭（Cynthia Delaney Suwito）先將泡麵煮熟，待麵條冷卻後，以棒針將一縷縷麵條細細勾起、編織。煮熟的麵條脆弱易斷，動作需要非常緩慢小心，往往3、4個小時，卻只能夠織出20到30公分長的「作品」。泡麵的速食概念與手邊的動作形成很大的對比。

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（完整文章請看城市美學新態度）

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