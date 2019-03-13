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多元活躍國際的５位當代菲律賓藝術家

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菲律賓因其歷史、地理及社會環境等因素，文化多元包容，並有高度的國際流動性，使其當代藝術不拘一格，並活躍於世界各地。台灣的許多美術館、畫廊及藝術節，也時常能見菲律賓藝術家的身影，足見其活潑的能量展現。以下來認識五位菲律賓當代藝術家吧！

厄尼斯特・康賽普尚（Ernest Concepcion, 1977-）

康賽普尚是名視覺藝術家，作品經常可見材料與技巧的交疊與實驗風格。布朗茲美術館、紐約亞洲美國藝術中心、夏威夷哈娜努努當代美術館、紐約皇后美術館等著名美術館和藝廊，都能見到他的創作。2015年獲得了菲律賓藝術中心頒發「13位傑出藝術家大獎」。

Ernest Concepcion , “OMG CHRIST”(2015) ©Ernest Concepcion

請繼續往下閱讀...

羅納德．溫杜拿（Ronald Ventura, 1973-）

溫杜拿的作品揉合多層次的複雜構圖、歐美小說、日本動漫，乃至亞洲神話等元素，涵蓋平面繪畫、攝影裝置和雕塑，繪畫多著重於當地人體型態的展現，喜歡使用當地媒材，風格時而怪誕、時而夢幻。台北當代曾展出他的作品，而在蘇富比香港拍賣會上，其畫作《Grayground》以110萬美元的高價賣出。

Ronald Ventura , “Grayground” ©Ronald Ventura

【延伸閱讀】汲取傳統工藝靈魂 泰國設計師蘇帕猜・克萊瓦塔儂 | Green Touch 亞洲綠色工藝設計展

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